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急速追近閉源模型能力 資策會MIC：開源模型躍升戰略核心助企業掌握AI價值

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）28至30日舉辦2026 MIC FORUM Spring《智動新序》研討會，30日關注開源大型語言模型發展趨勢。

產業顧問朱師右表示，開源模型正由技術選項轉為企業AI戰略核心，讓企業從「使用AI」邁向「掌握AI」。隨著開源程度提升，企業不再只是導入模型，而是能逐步掌握資料、流程與工程能力，形成可持續優化的AI體系。企業正在逐步採取多模型架構，除了降低供應商綁定風險，也強化資料主權，其關注焦點也由模型能力，轉向整合效率、成本結構與場景落地。

資策會MIC指出，開源模型正急速追近閉源模型能力，在相近性能區間，開源模型可提供更低的運行成本，隨著混合專家模型與多模態技術的成熟，AI在效能與成本間取得更佳平衡。未來企業的關鍵將在於，能否以最低成本將模型穩定嵌入流程、串接資料，並持續產出可量化業務價值。

產業顧問朱師右表示，開源模型已可在特定任務達到接近閉源模型的表現，進而帶動各種垂直領域加速導入；企業應用也由客服與知識管理，延伸至軟體開發與營運流程，並透過地端部署與邊緣運算，強化資料安全與即時性。

整體而言，開源模型將由通用生產力工具，走向企業可部署、可執行的任務能力，同時在垂直場景落地，未來其價值不只在內容生成，更在系統整合、流程自動化與產業Know-how的數位化。

資策會MIC產業顧問朱師右分析，AI價值鏈正由模型層上移至系統與應用層，未來競爭關鍵在於AI Agent與多模型協作能力。預期企業將建構模型池，由AI Agent依任務需求動態調度模型，實現從內容生成走向任務執行的轉型。

展望未來，AI將成為企業基礎設施，數據資產與系統整合能力將是長期競爭優勢來源。資策會MIC建議企業優先從高價值場景啟動導入之際，也須同步建立資料治理、模型管理與跨部門治理機制，方能將開源AI轉化為長期競爭力。

資策會

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