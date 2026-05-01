國家太空中心首支技術驗證探空火箭 預計下半年飛試

台灣力拚2034年實現國產火箭送衛星入軌任務，國家太空中心表示，首支技術驗證探空火箭SR400已完成引擎測試，預計下半年在旭海科研火箭發射場進行飛試，經由小規模的飛試，確認火箭結構與航電等技術成熟度。

為強化台灣的太空自主權，國家太空中心自2023年起啟動入軌火箭計畫，目標打造25至28公尺長的國產火箭，預定2034年送200公斤級衛星入軌。

國家太空中心目前規劃一系列技術驗證火箭飛試，其中，首支技術驗證探空火箭SR400已完成引擎測試，預計下半年在旭海科研火箭發射場進行飛試。

國家太空中心昨天在社群媒體臉書（Facebook）說明，入軌火箭研發仰賴大量實驗與分析驗證設計，相關方法的建立需以實際飛行經驗與數據為基礎。探空火箭安全性較高、成本較低，適合用於結構設計與製程驗證等，同時，訓練人員透過一次次飛試任務，讓團隊演練流程、累積經驗，持續精進技術。

國家太空中心介紹，SR400混合式燃料探空火箭，就是技術驗證平台，SR為探空火箭（SoundingRocket）縮寫，數字代表火箭直徑為400毫米，並打趣地說，「非常工程師風格的代號，正在想要不要有個更帥的命名」。

國家太空中心表示，4月1日測試當天，數十人一早就到國家太空中心位於彰濱工業區的測試場地集合，開始氧化劑填充、加壓等準備流程，直到下午3時測試完成，引擎穩定燃燒20秒，推力接近1800公斤。這是SR400引擎第2次測試，修正了先前問題，也達成測試目標。

同時，國家太空中心指出，團隊更動入軌火箭的引擎系統設計，原本採用混合式燃料，現改為液態燃料火箭引擎。

國家太空中心說明，液態燃料引擎是世界上入軌火箭主流，系統複雜且具危險性，尤其是以液態氧為氧化劑的液態火箭引擎系統，台灣毫無相關研發經驗。在擘劃入軌火箭計畫之初，考量固態燃料火箭無法在升空後重複點火、精細調整姿態，因此未列入選項。

國家太空中心表示，基於既有研發經驗，決定採用混合式燃料，當時模擬分析顯示，混合式燃料具備發展潛力，且尚無明確研究指出不適用於入軌火箭。隨著研究與實驗進行，漸漸確立最初的模擬評估計算未充分涵蓋相關參數與裕度，混合式燃料火箭雖能送衛星入軌，但可搭載的酬載重量較小，無法達到運載200公斤酬載入軌目標。

國家太空中心指出，2024年8月決定改以液態燃料為入軌火箭的引擎系統，也將修改後的規劃納入新版「第3期太空科技長程發展計畫」送交國科會與行政院核定，並於隔年10月獲得正式核可。

國家太空中心表示，混合式燃料仍可發揮重要功能，在入軌火箭前期研發階段作為驗證平台，透過小規模的次軌道飛試，確認各項關鍵元件與技術成熟度。此外，SR400也可用於高空科學探測任務，甚至有潛力進一步延伸應用，發展為入軌火箭助推器。