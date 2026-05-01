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台積電今年新建9座廠 廠務供應商接單旺

中央社／ 新竹1日電

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）加速產能擴張，今年預計推動9座新建廠和產能轉換。台積電廠務相關供應商漢唐（2404）、兆聯實業（6944）、帆宣（6196）及和淞（6826）等受惠接單暢旺。

台積電統計，2017年至2021年平均1年有4座新廠和產能轉換，2022年有3座，2023年有4座，2024年有6座，2025年進一步達到9座規模。台積電2026年將再有9座新廠和產能轉換。

隨著台積電加速產能擴張，漢唐、兆聯、帆宣及和淞等台積電廠務相關供應商營運受惠。漢唐、帆宣及和淞2025年獲利皆創下歷史新高，漢唐每股純益達48.08元，帆宣每股純益15.5元，和淞每股純益27.33元。

兆聯實業更是2025年營收和獲利同步創下歷史新高，營收達到新台幣169.13億元，稅後淨利23.72億元，每股純益32.29元。

漢唐和兆聯實業等接單依然暢旺，其中，漢唐在手訂單金額逾1000億元；兆聯實業在手訂單金額達212.6億元，創下歷史新高。

帆宣獲得台積電2025年新廠建置安全績效表現卓越獎，和淞獲得台積電2025年薪廠建置表現卓越獎，兩公司接單也都相當暢旺。

帆宣在手訂單金額高達1081.7億元，創下歷史新高。和淞各項工程分攤至尚未履行的履約義務交易價格達406.78億元，將隨工程完成逐步認列收入。帆宣及和淞在手訂單或尚未履行的工程金額皆為2025年營收的1倍以上水準，將是今年和明年營運表現的一大支撐。

營收 規模 漢唐

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