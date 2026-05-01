矽品買彩晶、精金南科廠

半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（30）日公告，子公司矽品斥資108億元，向華新麗華集團旗下中小尺寸面板廠彩晶，以及觸控面板廠精金科技購買南科廠房及附屬廠務設施，將供營業使用。

日月光投控近期頻頻出手買顯示器相關業者廠房，3月底先透過矽品以63.25億元買群創南科二廠，4月中旬再以總價148.5億元買群創南科五廠房及附屬設施，昨天再取得彩晶與精金南科廠房及附屬廠務設施，一個多月內斥資近320億元買廠，透露日月光投控目前先進封裝接單火熱，亟需更多廠房擴產。

另一方面，彩晶、精金都是華新麗華集團旗下顯示器布局，兩家公司此次處分南科廠房及附屬廠務設施，透透華新麗華集團面板相關布局也開始加速轉型，積極調整產能與資產配置。

彩晶此次處分南科廠廠房及附屬設施予矽品，交易金額約43.2億元。公司指出，該廠過去部分樓層出租或作為倉儲使用，透過本次資產處分可望提升資產使用效率，並將資金用於充實營運資金及支應未來發展需求。依帳面價值估算，預計可認列處分利益約21.6億元，貢獻每股獲利約0.76元。

精金表示，南科廠已於今年元月31日完成最終生產任務並結束運作，為提升資產使用效率及推動整體轉型，董事會決議處分該廠資產，並已與矽品簽訂購廠預約協議，交易金額約64.8億元，預計可認列處分利益約40.63億元，貢獻每股獲利約5.06元，有助改善財務結構。