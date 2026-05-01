CSP華麗數據背後 暗藏隱憂

北美四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出可望再寫新猷，供應鏈有望迎來更多AI基建商機之餘，雲端大咖們其實也不是沒有隱憂，值得關注。

以微軟為例，公司坦言，相較於競爭對手，旗下Azure雲端事業成長趨於平緩，而且月付30美元的M365 Copilot AI助理訂戶上季僅比前一季略增500萬人至2,000萬人。

另外，微軟不諱言，提高今年資本支出的部分考量，是因為記憶體價格暴漲，引發華爾街對其獲利疑慮。

Meta也有其面臨的課題，首先是自研AI晶片腳步落後對手，而且祖克柏未進一步說明AI投資的具體變現方式與規劃，加上旗下平台每日活躍用戶數為35.6億人，低於市場預估，反映伊朗中斷網路連結與俄羅斯限制WhatsApp存取。

Meta也警告，美國與歐洲針對青少年使用社群媒體的監管與訴訟持續增加，相關案件可能對財務造成重大損失。目前已有數千起相關訴訟，部分案件預計今年開庭審理。