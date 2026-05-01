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自研晶片熱 台積大贏家

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

科技巨擘多年來投入自研晶片與AI晶片，如今開花結果。Google證實，已開始將旗下張量處理器（TPU）直接銷售部分客戶，亞馬遜也規劃最快兩年內開始對外銷售自研AI訓練晶片Trainium，這凸顯兩大業者更加直接與輝達競爭。此外，Meta也重申正與博通共同開發自研AI晶片。

法人看好，各大雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片百花齊放，不僅自用還要外賣，勢必增加對晶圓代工產能需求，相關CSP幾乎都與台積電（2330）合作，使得台積電成為大贏家。

Google表明，正計劃將自研AI晶片搭載於伺服器中，並出售給外部客戶。母公司字母（Alphabet）執行長皮伽表示，「我們將開始以硬體配置的方式，向部分客戶交付TPU，讓其部署在自有資料中心，藉此擴大我們可觸及的市場機會。」

亞馬遜執行長傑西在財報會議指出，亞馬遜快速擴張的自研晶片業務包括Graviton中央處理器（CPU）、Trainium AI訓練晶片，以及Nitro安全晶片，現在年成長率超過100%。

財報 亞馬遜 台積電

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