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台電80歲 賴總統出席慶祝大會 要求落實三大指示

經濟日報／ 記者江睿智歐芯萌／台北報導
賴清德總統。記者胡經周／攝影
賴清德總統。記者胡經周／攝影

台電昨（30）日舉行80周年慶祝大會，賴清德總統出席致詞，指示台電落實三項工作，包括二次能源轉型、強化電網韌性、精進台電的專業與員工照顧。

賴總統自介為台電女婿，觀賞台電舞團演出後，更幽默表示，充分展現台電生生不息的生命力，象徵「跳舞、不跳電」目標。

賴總統表示，80年來，所有台電人始終在背後穩穩撐住台灣發展。社會有目共睹。

展望未來，賴總統指示台電落實三項工作。第一，推動第二次能源轉型，發展多元綠能，深度節能，以及智慧儲能，能源安全就是國家安全，電力就是國力，同時要穩定邁向淨零轉型目標，讓科技發展到哪裡，電力都能夠穩定支持。

第二，強化電網韌性，賴總統先前要求台電，原定十年完成的強化電網韌性計畫，能夠提早四年，也就是在2028年優先完成工程關鍵區域及民生關鍵工程，感謝台電努力朝此目標邁進。

第三，精進台電的專業與照顧，台電的專業與使命感，是台灣最重要的資產。

另外，總統府昨日召開國家氣候變遷對策委員會，五位民間委員會前發出聲明，提出「守護能源轉型2.0緊急行動方案」，強調應揭露核電三原則相關資訊；賴總統指出，政府對核電主張不變，須符合「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三原則，政府會加強資訊共享。

賴總統今年3月提及核二、核三廠具重啟條件，引發討論。昨日是賴總統相關發言後，首度召開氣候變遷委員會。

五位民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇、趙家緯會前發表聲明指出，近期決策者以AI用電需求、國際碳管制要求為由，認為啟動核三廠再運轉相關程序有其必要，此舉不僅未能充分回應過往委員會既有討論與決議，亦可能弱化能源資訊平台作為共同事實基礎之功能。

聲明提出三點，首先，要求能源資訊平台應充分、且醒目揭露核電三原則相關資訊；其次，氣候變遷委員會應舉辦公開論壇，說明能源轉型2.0重要性；最後，應盡速召開聯席會議，推演能源安全情境推演。

總統府發言人郭雅慧會後轉述，會中五位委員在臨時提案階段提出「守護能源轉型2.0」行動方案，此外，李根政也分享參與核三說明會過程，並談及綠電發展除排除法規障礙，也希望政府加大力道提高社會接受度。

賴總統裁示，針對核能，政府主張一樣是「核安無虞、核廢有解、社會有共識」，政府會持續加強資訊共享。

總統府 核電 賴清德

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