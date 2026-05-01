聯發科AI ASIC業績拚翻倍 Q1每股賺15.17元

聯發科（2454）昨（30）日公布上季獲利季增逾5%，每股純益15.17元，並上調今年AI ASIC晶片業務營收目標至20億美元（逾新台幣620億元），較原預估的10億美元翻倍，市場驚艷，執行長蔡力行預期，今年聯發科整體美元營收可望年增中至高個位數百分比（約4%至9%）。

聯發科昨天舉行法說會，釋出以上訊息。蔡力行強調，聯發科為美國超大型雲端服務供應商打造的第一款AI加速器ASIC專案進展順利，將如預期量產，打臉業界盛傳聯發科AI ASIC業務遞延的傳聞。

聯發科高度看好資料中心ASIC市場發展，先前已二度上調2028年資料中心ASIC總潛在市場規模預估至500億美元到700億美元，昨天再次調高相關市場展望，預期可達700億美元至800億美元，而且時程還提早到2027年，並維持聯發科市占率達10％至15％的目標。

外界以聯發科最新產業展望推估，該公司明年ASIC相關業績可望大增至70億美元以上。

蔡力行強調，目前資料中心相關市場需求動能非常強勁，展望2027年，基於目前已掌握的產能，非常有信心上述專案將會擴大到數十億美元的規模。

他並透露，聯發科與客戶及供應鏈夥伴緊密進行另一個AI加速器ASIC專案，目標2027年底前進入量產。此外，聯發科正積極接洽多項新的資料中心ASIC專案機會，已有部分專案進入最後討論階段。

蔡力行說，第二顆ASIC是下世代產品，功能更強大，尺寸面積也更大。另外，聯發科正投資於兩種封裝技術方案。

聯發科昨日並公布首季淨利243.76億元，季增5.6％，年減17.4％，每股純益15.17元，預估本季營收以美元對新台幣匯率1：31.5計算，將落在1,402億元至1,492億元之間，約季減6％至持平，年減7％至1％，其中，手機業務營收將持續季減。

蔡力行表示，近期產業資源高度集中於資料中心，導致智慧手機整體成本上揚，其客戶已調漲產品售價，並將產品組合轉向高階機種，這降低了市場對智慧手機的需求，因此估計今年全球智慧手機出貨量將衰退約15％。

展望本季，蔡力行預期，聯發科手機業務營收將呈現季減，不過，旗下次世代旗艦級晶片、同時也是首款2奈米製程產品已成功取得多項設計導入，搭載此該晶片的旗艦智慧手機將於第3季底前問世，帶動下半年手機業務回溫。