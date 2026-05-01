雲端四雄投資飆…基建商機估延續到明年 台鏈熱轉

北美雲端巨頭Google、微軟、Meta昨（30）日均再次調高今年資本支出，加上亞馬遜部分，北美雲端四大咖今年資本支出合計衝上7,250億美元（約新台幣22.8兆元）新高，明年持續高於今年，意味這波強勁的AI基建商機延續到明年無虞，鴻海（2317）、廣達、緯創等供應鏈接單也將一路旺。

據統計，北美四大雲端服務供應商（CSP）今年2月釋出的資本支出合計約6,500億美元，昨天最新數字比2月增加12％。

四大CSP資本支出

四大業者當中，今年資本支出以亞馬遜最高，維持在2,000億美元，光是上季資本支出就跳增78％到432億美元，繼續擴張雲端事業。

亞馬遜上季淨利激增77％到303億美元，營收年增17％至1,815億美元，AWS營收更增長28％至376億美元，是2022年第2季來最大增幅，且全都高於預期。

亞馬遜並積極投資低軌衛星事業，目標今年第3季開辦商用服務，最終將發射約7,700枚衛星，資本支出勢必將提高。

Google母公司字母（Alphabet）預期，今年資本支出介於1,800億美元至1,900億美元，比之前調高50億美元，預期明年資本支出將再「顯著增加」。

字母財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）表示，在AI軟體和基礎建設需求帶動下，雲端事業見證「顯著加速的成長」，強化該公司信心，要持續投資必要資本，以緊抓住AI商機。

字母上季淨利年比大增81％、達625.7億美元；營收年增22％至1,099億美元，都高於市場預估。Google雲端事業營收更年增63％至200億美元，是2020年單獨揭露雲端部門營收來最高成長率。

Meta預估，今年資本支出1,250億美元至1,450億美元，比2月公布的金額上調100億美元，主要反映對AI策略的信心，以及記憶體等零組件價格上升與資料中心成本增加的影響。

Meta執行長祖克柏表示，「我們在日常工作與整體產業看到的所有跡象，都給了我們從事投資的信心」，但「我們非常聚焦於提高投資的效益」。

Meta上季淨利年增61％至268億美元，營收成長約33％至563.1億美元，都高於市場預測，預估本季營收將介於580億美元至610億美元，大致符合市場預期。

微軟也提高今年資本支出至1,900億美元，遠高於分析師預期的逾1,500億美元，也比去年大增61％。這些支出主要用於資料中心，財務長胡德表示，零組件價格上漲將帶來約250億美元影響。

微軟上季營收年增18％至828.9億美元，淨利成長23％至317.8億美元，都優於預期，Azure雲端部門營收成長40％，並預估Azure營收本季將成長39％至40％，下半年成長將「溫和加速」。執行長納德拉表示，AI事業營收年率已達370億美元，年增一倍多。

摩根士丹利預測，科技業者2025年至2028年間，將在晶片、伺服器和資料中心等基礎設施斥資2.9兆美元。法人指出，這波AI基礎建設商機持續展現爆發性成長動能，可望推動鴻海、廣達、緯創等台灣AI伺服器代工指標廠接單滿載到明年。