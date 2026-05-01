中華電蟬聯公司治理 Top 5%

臺灣證券交易所昨（30）日公布2025年度第12屆公司治理評鑑結果，中華電信（2412）以嚴謹經營體質與國際化治理水平，再次獲得上市公司組Top 5%的最高榮譽；在上市櫃「市值100億元以上之電子類」評選中穩居前10%地位，展現資通訊領航者持續精進治理、創造長遠價值之成果。

中華電信在公司治理的「強化董事會結構與運作」、「推動永續發展」及「保障利害關係人權益」等面向，展現優異成績。為強化董事會、首席獨立董事的結構與運作，2025年成立「提名委員會」，建立透明客觀董事選任機制，深化董事會專業度與多元化，確保公司治理的穩定性與獨立性，更有效維護股東長期價值。

在推動永續發展方面，中華電信將高階經理人變動薪酬與ESG相關績效評估連結，連結比例逐年強化，2025年提升至30%，將永續目標深度錨定於公司治理，展現由內而外驅動永續文化決心。在保障利害關係人權益方面，制度化推動員工發展計畫，嚴謹落實個人資料保護與申訴程序，強化企業發展與品牌韌性。

秉持著「韌性台灣」的核心理念，中華電信指出，2025年展現豐碩永續實績，在強颱侵台期間第一時間完成通訊搶修，確保關鍵通信服務不中斷，展現極端氣候下的守護使命；更運用AIoT技術投入生物多樣性保護，透過黑面琵鷺辨識系統與保護受脅植物保育基地，榮獲台灣永續能源研究基金會「2025台灣生物多樣性獎」金獎肯定。

中華電信更簽署20年期綠電長期採購，領先同業發行納入生物多樣性主題之永續發展債，資金用途涵蓋環境保護及社會發展投資，財務攜手工務業務，實踐永續經營發展理念。

中華電信以科技賦能永續，推動四大核心服務全數取得碳足跡認證；同時深耕共融職場，透過「女力衡星計畫」與擴增教保中心實踐DEI精神。未來也將秉持「數位韌性、智慧驅動、永續未來」三大策略，透過科技賦能與穩健治理，為利害關係人創造更長遠價值。