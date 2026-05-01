國巨切入高階產品 助攻獲利

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘昨（30）日於「2026年國巨AI高峰會」釋出「兩個好消息」與「三大利基戰略」，強調在AI浪潮與產業結構轉變下，國巨已站穩關鍵位置，並預告將在5月27日的股東會上，「再給小

2026-05-01 01:37