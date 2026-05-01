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國巨切入高階產品 助攻獲利
國巨（2327）董事長陳泰銘昨（30）日表示，目前AI革命還在「第二局上半」，還有很大的發展空間，集團已從過去以標準品為主的生意，轉型以客製化、高階特殊品生意為主力，助益獲利向上。
國巨AI版圖布局完善，在AI算力快速提升之下，資料中心功耗與資料流量同步爆發，帶動供電效率與高速連接需求同步升級，國巨在電源與高速通訊兩大關鍵點同步卡位，透過磁性元件與通訊解決方案切入AI基礎架構，鎖定「電源效率」與「算力連接」，布局已逐步成形。
國巨磁性元件事業負責人Hiro Katakura指出，AI伺服器功率密度大幅提升，供電架構正從傳統多段轉換，轉向高電壓直供與簡化設計，目的是降低能量損耗並提升效率。尤其在GPU與CPU端，高密度供電需求顯著增加，一塊主板可能配置上百顆電感，新一代甚至導入「背面供電」（backside power delivery），將電力直接導入晶片，縮短傳輸路徑。
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