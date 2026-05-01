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國巨：要給小股東更多驚喜 強調集團卡位 AI 制高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。 記者邱德祥／攝影
國巨董事長陳泰銘。 記者邱德祥／攝影

被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘昨（30）日於「2026年國巨AI高峰會」釋出「兩個好消息」與「三大利基戰略」，強調在AI浪潮與產業結構轉變下，國巨已站穩關鍵位置，並預告將在5月27日的股東會上，「再給小股東更多驚喜」。

陳泰銘指出，兩個好消息首先是在產業面，「車用市場已見復甦訊號」。過去二至三年車用與工規需求相對保守，但2026年逐步出現轉折，客戶拉貨動能回溫，帶動高毛利產品比重回升。

第二個好消息則來自AI領域，國巨已成功卡位產業「制高點」，隨著AI伺服器與高效能運算需求快速擴張，公司產品切入關鍵供應鏈，營收貢獻持續提升。

在策略布局上，陳泰銘提出三大利基戰略，第一是客戶需求轉向「整體解決方案供應商」，因為在AI時代下，客戶傾向與具備完整產品線與整合能力的廠商合作，國巨可望受惠。

第二是AI世代對「速度與反應」要求大幅提高。陳泰銘說明，被動元件廠須與晶片設計公司更緊密合作，推動客製化與高效能產品開發，他並舉例，集團旗下電感產品已與半導體大廠共同開發電源模組，顯示供應鏈角色正從標準品供應轉向技術合作夥伴。

最後是台灣在全球AI產業鏈中占據核心地位，將在AI競賽中取得優勢。

國巨 陳泰銘

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