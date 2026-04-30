台達電新引擎...布局氫燃料電池

台達電（2308）日前董事會通過斥資逾百億元興建觀音廠，台達電董事長鄭平昨（30）日表示，觀音廠將聚焦氫燃料電池布局，預計2028年出貨。外界看好氫能源布局展現效益，有望成為下一個營運成長新引擎。

鄭平表示，目前台南廠為試產線，未來觀音廠以量產線為主，第一套氫燃料電池已交給台電，預計5月開始試運轉，未來有第二期計畫。

台達電2024年宣布與英國上市公司Ceres Power Holdings plc子公司Ceres Power Limited簽訂約4,300萬英鎊的氫能源電池堆技術移轉及授權合約，進軍氫能市場，在台南廠區建立淨零科學實驗室，開發包括氫能源等尖端零碳科技。

鄭平分析，目前固態氧化物燃料電池（SOFC）技術多為高溫型800度，但台達電研發的SOFC約500、600度，壽命較長，效率高，可應用於分散式發電，也適合離島式發電，目前成本仍高，開發新供應商仍是重點。