聽新聞
0:00 / 0:00
台達電新引擎...布局氫燃料電池
台達電（2308）日前董事會通過斥資逾百億元興建觀音廠，台達電董事長鄭平昨（30）日表示，觀音廠將聚焦氫燃料電池布局，預計2028年出貨。外界看好氫能源布局展現效益，有望成為下一個營運成長新引擎。
鄭平表示，目前台南廠為試產線，未來觀音廠以量產線為主，第一套氫燃料電池已交給台電，預計5月開始試運轉，未來有第二期計畫。
台達電2024年宣布與英國上市公司Ceres Power Holdings plc子公司Ceres Power Limited簽訂約4,300萬英鎊的氫能源電池堆技術移轉及授權合約，進軍氫能市場，在台南廠區建立淨零科學實驗室，開發包括氫能源等尖端零碳科技。
鄭平分析，目前固態氧化物燃料電池（SOFC）技術多為高溫型800度，但台達電研發的SOFC約500、600度，壽命較長，效率高，可應用於分散式發電，也適合離島式發電，目前成本仍高，開發新供應商仍是重點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。