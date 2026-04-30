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AI效應…台達電全球大擴產 董座鄭平：產能吃緊

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
台達電董事長鄭平。
台達電董事長鄭平。

AI需求強勁，台達電（2308）啟動全球大擴產計畫。董事長鄭平昨（30）日表示，現在產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，客戶希望趕快蓋廠，現在談的都是一年後的產能布局。

鄭平表示，包括美國中國大陸，泰國及台灣都會擴產，今年還會有新的生產據點，市場認為，台達電今年資本支出將首度超過500億元，再創新高。

台達電昨天召開法說會。鄭平表示，AI資料中心已成為公司最大成長動能，雲端服務業者（CSP）擴大資本支出，帶動AI電源及散熱等整體電力解決方案需求成長。台達電昨天盤中再站上2,280元新天價，終場收平盤2,165元，仍創新高，市值逾5兆元，僅次於台積電

台達電去年資本支出461億元，年增38%，改寫新猷，今年第1季資本支出已逾110億元，外界估計在台達電全球大擴產下，今年資本支出將首度突破500億大關。台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，北美四大CSP最新公布首季營收均較去年成長17%-33%不等，以亞馬遜為例，AWS與AI產品業績增速都超越傳統業務，四大CSP業者也都上調今年資本支出計畫。

台達電日前公布首季每股純益7.91元，毛利率站上37%，雙創新高。鄭平表示，AI占比愈來愈高，首季液冷系統營收占比9%，電源占比達30%，去年為23%。

美國 台積電 中國大陸

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