AI代理失誤頻傳 MIC：企業面對AI治理挑戰應執行三層工程

全球企業快速採用AI，但超過AI治理成熟度，出現多起AI治理失靈事件。包括客服機器人幻覺、AI Agent誤刪資料等。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師郭唐帷表示，各國法規已陸續進入實質課責階段，可信任AI治理不再是「是否要做」，而是「如何做對」的問題。

他指出，AI治理涉及模型、資料與環境三大層面，非單一機制可涵蓋，也無法一蹴可幾，須隨著對話拉長、任務複雜化與資料動態灌入，進行三層工程疊加，才能降低AI失控風險。

MIC於4/28~4/30舉辦2026 MIC FORUM Spring《智動新序》研討會，30日關注可信任AI治理發展，提供企業布局治理能力指引。

2026年起台灣AI基本法上路，將有2年過渡期讓企業布局治理能力。郭唐帷表示，治理資源有限的企業，應先辨識自身AI應用類型與關鍵瓶頸，再投入對應資源。此外，同一AI系統往往同時面臨多重風險屬性，企業須辨識各風險樣態，組合搭配對應機制，例如對於變化緩慢、事後可回溯的風險，以稽核型治理定期審視修正；對於變化快速但尚可攔截的風險，以監測型治理即時觀察介入；對於不可逆或影響重大的風險，以約束型治理，在設計階段預先寫入行為邊界。

資策會MIC表示，隨著應用落地與法規推進，三層工程已非技術選項，而是成為企業標配。針對模型治理，須以「決策智慧」為核心，校準價值取向。隨著模型被納入連續決策流程，個別模型合規不等同AI系統決策合規，因此治理單位須由模型提升至決策；資料治理須以「情境工程」錨定AI的事實認知邊界，因歷史資料合規並不等同當下情境合規，治理對象須由資料提升至情境；環境治理須以「駕馭工程」約束AI Agent的行為權限。當AI Agent在高資訊密度、長程任務中運作時，治理焦點須由指令層提升至架構層，使每一次AI Agent行動皆可被追蹤、攔截與終止。