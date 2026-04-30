台達電樓宇自動化事業群 強化全球智慧安防布局

台達電（2308）30日宣布樓宇自動化事業群啟動安防事業新階段，旗下晶睿通訊 VIVOTEK品牌與加拿大安防品牌March Networks展開深度策略整合，聚焦AI影像分析、混合雲解決方案與垂直市場拓展，共同服務零售、金融、交通、工廠與智慧城市等多元場景。

與此同時，代工事業亦持續推動智慧製造升級，以差異化的製造與設計能力鞏固客戶長期夥伴關係。

台達樓宇自動化事業群總經理吳建宏表示，該事業群整合旗下兩大安防品牌，期望邁入新一階段成長。結合台達在能源管理與自動化製程的深厚底蘊、VIVOTEK在AI安防與雲端技術的優勢，以及March Networks深耕垂直市場的專業知識與服務網絡，將進一步放大整體綜效，未來我們將加速擴張安防版圖，並持續穩健發展代工業務，透過技術創新、全球布局與通路拓展，強化智慧安防產業中的競爭力。

VIVOTEK擁有完整的軟硬體產品線、邊緣AI運算能力與VORTEX雲端平台；March Networks則以高彈性的企業級影像管理系統深獲金融機構信賴。兩大品牌優勢互補，整合後將共組涵蓋地端部署與雲端管理的全方位混合雲解決方案，協助各產業客戶從前端設備至雲端平台一站式導入智慧安防。

雙方合作重點包括：深度整合生成式 AI 影像搜尋功能、開發跨平台雲端預警機制，以及強化現有垂直市場的在地化服務能量。目前兩大品牌業務覆蓋六大洲，設有台北、加拿大、波蘭、義大利四大研發中心，集結逾300位研發工程師，並擁有全球超過1,100家合作夥伴，提供強大的跨區域部署與在地技術支援能力。

代工事業方面，台達積極導入自動化與智慧製造技術，全面提升產線效能與產品品質穩定性。憑藉嚴謹的資料保護機制與全球頂尖的研發工程實力，台達為各類型客戶提供從設計到製造的一條龍服務，建立以信任為基礎的長期合作關係。未來台達將持續強化製造差異化優勢，為客戶創造更高附加價值。