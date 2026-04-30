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華立轉投資樂迦再生 CDMO智慧型工廠啟用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
華立董座張尊賢出席竹北生醫園區舉辦CDMO智慧型工廠啟用典禮。圖／公司提供
華立董座張尊賢出席竹北生醫園區舉辦CDMO智慧型工廠啟用典禮。圖／公司提供

華立（3010）轉投資之再生醫療CDMO大廠樂迦再生（6891）30日於竹北生醫園區舉辦CDMO智慧型工廠啟用典禮。該廠為國內首座導入機器人於細胞製程的智慧工廠，並為機器人運作量身打造，歷時兩年半、投入逾新台幣十億元建置，預計將於第2季正式啟用，為台灣再生醫療產業寫下新里程碑。

樂迦竹北廠定位為亞洲少數專為細胞製造打造的先進生產基地，全面導入原生數位化生產管理系統，突破傳統實驗室高度仰賴人工操作的限制。透過整合數位化、AI運算與自動化管理，不僅大幅提升製程效率與品質穩定性，更有效突破產能瓶頸，推動細胞製造邁向規模化與標準化發展。

在國際合作方面，樂迦再生已與歐洲Miltenyi Biotec、澳洲Cambium Bio及美國Charles River Laboratories等夥伴建立策略聯盟，有助於卡位全球細胞治療代工市場。隨著未來商業化量產與授權合作逐步推進，營運成長動能可望逐步顯現。

華立作為樂迦再生的創始股東與關鍵合作夥伴，長期深耕高端材料與設備整合，此次自日本引進先進生技設備與機器人系統，並憑藉跨領域整合與技術顧問實力，協助完成智慧製程建置。此外，華立亦攜手日本住友等國際集團，提供類器官及醣鏈抗體等先進生產工具，並行銷至國際市場。同時，公司已將機器人導入醫院照護、生技製程及汽車生產等多元應用場域，自動化設備亦成功切入印刷電路板（PCB）及人工智慧伺服器產線，展現跨產業整合與智慧製造的實力。

近年來，華立積極布局生醫產業，在再生醫學、新藥研發、醣生物學，以及實驗用生化試劑與儀器等領域均有具體成果，並逐步拓展手術用醫療器材市場；此外，在中國市場的血液透析相關產品與整合方案亦已開始展現營運成效。面對高齡化社會帶動的醫療需求成長，華立將持續深化生物醫學與智慧製造的結合，擴大全球生醫版圖，打造新一波成長動能。

機器人 華立 生技

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