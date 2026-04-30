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AI排擠效應浮現 聯發科指智慧型手機需求轉弱「全年出貨恐減15%」
聯發科副董事長暨執行長蔡力行今日主持法說會，針對法人聚焦的手機市況指出，受AI與資料中心投資熱潮影響，智慧手機產業面臨成本上升與需求轉弱的雙重壓力，手機業務動能明顯下滑。
他表示，聯發科第1季手機營收季減17%、年減15%，占整體營收比重約49%。主要原因在於產業資源持續向AI與資料中心傾斜，推升關鍵零組件成本，導致智慧手機整體成本結構上升。
蔡力行說，在成本壓力下，品牌客戶已調整策略，包括提高終端售價，以及將產品組合轉向高階機種，以維持獲利能力。然而，此舉也抑制市場需求。他預估，2026年全球智慧手機出貨量將年減約15%，顯示產業仍處於調整期。
展望第2季，蔡力行表示，由於客戶對終端需求能見度仍不明朗，整體態度趨於保守，預期手機業務營收將持續呈現季減走勢。聯發科強調，將持續與客戶密切合作，動態調整產品與出貨策略，以因應市場變化。
蔡力行強調，由於整體產業以「AI優先」，手機市場短期仍承壓，聯發科手機業務面臨結構性挑戰，後續復甦動能仍有待終端需求回溫與成本壓力緩解。
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