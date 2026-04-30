微星推出全新電競顯示器 第四代QD-OLED技術全面進化

全球電競領導品牌 MSI微星（2377）30日宣布，全新32吋旗艦級電競顯示器MPG 322UR QD-OLED X24於5/4正式上市開賣。搭載最新第四代QD-OLED面板與多項創新顯示技術，結合4K超高解析度與240Hz超高更新率，為玩家帶來前所未有的視覺饗宴。

「MPG 322UR QD-OLED X24」採用31.5吋UHD（3840 x 2160）解析度面板，支援高達240Hz更新率與0.03ms（GtG）極速反應時間，具備99% DCI-P3色域覆蓋率與Delta E≤2色彩精準度，搭配1500000：1對比度與VESA ClearMR 500認證，在1000尼特峰值亮度下呈現深邃純黑與鮮明色彩，提供流暢且清晰的畫面表現，全面滿足FPS、競速與沉浸式3A大作等多元遊戲需求。

本次新品導入第四代Tandem QD-OLED面板與EL Gen 3技術，透過五層串聯結構有效提升光效與亮度表現，使整體亮度效率提升約30%，同時呈現更精準且鮮豔的色彩層次。為解決傳統OLED在明亮環境下的顯示限制，MPG 322UR QD-OLED X24採用全新DarkArmor薄膜技術，可有效提升黑色表現達40%，表面硬度也從2H升級至3H，提供2.5倍更佳的抗刮與抗磨損能力，降低日常使用中意外刮傷的風險，進一步提升耐用性與觀看品質。

在HDR顯示方面，支援自訂HDR曲線（Uniform Luminance），可維持畫面亮度一致性並優化不同場景下的視覺體驗，通過VESA DisplayHDR True Black 500認證，提供最高達1000 nits峰值亮度，展現更深邃對比與細膩細節。此外，MPG 322UR QD-OLED X24內建「MSI OLED Care 3.0」與「AI Care Sensor 」智慧偵測技術，能自動判斷使用者狀態並啟動保護機制，有效降低OLED烙印風險，確保長時間使用的穩定性與可靠性。