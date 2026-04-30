技嘉參加2026 OCP EMEA 高峰會 加速AI資料中心發展

技嘉（2376）集團子公司技鋼科技，專注於加速運算與基礎架構解決方案，30日宣布參與OCP EMEA高峰會，並於會中展示其最新OCP規格平台，專為AI驅動的資料中心設計。本次展示重點涵蓋兩款旗艦產品：包括基於NVIDIA HGX B300系統的GIGABYTE TO46-SD3，以及基於NVIDIA HGX B200系統的GIGABYTE TO86-SD1。兩款平台均針對大規模 AI 訓練與推論工作負載進行優化，以提供卓越效能為目標。依開放標準與模組化設計原則，這些解決方案可為超大規模及企業級部署提供無縫擴展能力與最佳化效率。

技鋼科技將於本次展會進一步展現其對OCP生態系的投入，涵蓋機架級（rack-scale）整合創新、先進冷卻技術，以及彈性系統架構。藉由符合OCP規格，技鋼科技的平台有助於降低部署複雜度與整體擁有成本（TCO），同時加快上線時程。透過與產業夥伴的緊密協作及對開放基礎架構的持續投資，技鋼科技正積極推動新世代資料中心的發展，以因應 AI、雲端與高效能運算不斷演進的需求。

GIGABYTE展位亮點搶先看：全新液冷GPU伺服器 —— TO46-SD3為4OU液冷伺服器，支援NVIDIA HGX B300及Intel Xeon處理器。AI無所不在的擴展力 —— TO86-SD1為高效氣冷伺服器，搭載NVIDIA HGX B200，適用 HPC及大型語言模型訓練。

氣冷運算節點 —— TO25-ZU4與TO25-ZU5最多可支援8個E1.S硬碟，並提供4個網路擴充插槽。液冷運算節點 —— TO25-ZM1支援液體冷卻，可支援雙AMD EPYC處理器。

技鋼科技出席OCP EMEA高峰會，充分體現其致力於推進開放、可擴展且高效率AI時代基礎架構的決心。歡迎蒞臨2026 OCP EMEA高峰會GIGABYTE B4展位，親身探索技鋼科技如何助力資料中心的現代化轉型。