快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

聽新聞
0:00 / 0:00

技嘉參加2026 OCP EMEA 高峰會 加速AI資料中心發展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉旗下技剛參加2026 OCP EMEA 高峰會 加速AI資料中心發展。圖／技嘉提供
技嘉旗下技剛參加2026 OCP EMEA 高峰會 加速AI資料中心發展。圖／技嘉提供

技嘉（2376）集團子公司技鋼科技，專注於加速運算與基礎架構解決方案，30日宣布參與OCP EMEA高峰會，並於會中展示其最新OCP規格平台，專為AI驅動的資料中心設計。本次展示重點涵蓋兩款旗艦產品：包括基於NVIDIA HGX B300系統的GIGABYTE TO46-SD3，以及基於NVIDIA HGX B200系統的GIGABYTE TO86-SD1。兩款平台均針對大規模 AI 訓練與推論工作負載進行優化，以提供卓越效能為目標。依開放標準與模組化設計原則，這些解決方案可為超大規模及企業級部署提供無縫擴展能力與最佳化效率。

技鋼科技將於本次展會進一步展現其對OCP生態系的投入，涵蓋機架級（rack-scale）整合創新、先進冷卻技術，以及彈性系統架構。藉由符合OCP規格，技鋼科技的平台有助於降低部署複雜度與整體擁有成本（TCO），同時加快上線時程。透過與產業夥伴的緊密協作及對開放基礎架構的持續投資，技鋼科技正積極推動新世代資料中心的發展，以因應 AI、雲端與高效能運算不斷演進的需求。

GIGABYTE展位亮點搶先看：全新液冷GPU伺服器 —— TO46-SD3為4OU液冷伺服器，支援NVIDIA HGX B300及Intel Xeon處理器。AI無所不在的擴展力 —— TO86-SD1為高效氣冷伺服器，搭載NVIDIA HGX B200，適用 HPC及大型語言模型訓練。

氣冷運算節點 —— TO25-ZU4與TO25-ZU5最多可支援8個E1.S硬碟，並提供4個網路擴充插槽。液冷運算節點 —— TO25-ZM1支援液體冷卻，可支援雙AMD EPYC處理器。

技鋼科技出席OCP EMEA高峰會，充分體現其致力於推進開放、可擴展且高效率AI時代基礎架構的決心。歡迎蒞臨2026 OCP EMEA高峰會GIGABYTE B4展位，親身探索技鋼科技如何助力資料中心的現代化轉型。

技嘉 科技 AI

延伸閱讀

信驊將參加巴塞隆納OCP EMEA峰會 展示模組化硬體管理最新突破

信驊科技於OCP EMEA峰會 展示OBMF-ICP over USB解決方案

AI資料中心驅動CPO元件向機櫃內滲透 帶動光電整合進入規模化競爭

陽明交大獲贈運算設備 推動生成式AI深化研究

相關新聞

AI排擠效應浮現 聯發科指智慧型手機需求轉弱「全年出貨恐減15%」

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今日主持法說會，針對法人聚焦的手機市況指出，受AI與資料中心投資熱潮影響，智慧手機產業面臨成本上升與需求轉弱的雙重壓力，手機業務動能明顯下滑。

華立轉投資樂迦再生 CDMO 智慧型工廠啟用

華立（3010）轉投資之再生醫療CDMO大廠樂迦再生（6891）30日於竹北生醫園區舉辦CDMO智慧型工廠啟用典禮。該廠為國內首座導入機器人於細胞製程的智慧工廠，並為機器人運作量身打造，歷時兩年半、投

Arm宣布推出Performix 協助開發者因應代理式AI時代

安謀（Arm）控股公司今日推出 Performix 一款為開發者實現AI系統端到端最佳化的效能分析工具套件。這也是Arm繼搭載Arm Neoverse 平台晶片的強勁發展動能、並發布的Arm AGI

AI資料中心驅動CPO元件向機櫃內滲透 帶動光電整合進入規模化競爭

隨著AI資料中心需求從單點爆發轉向大規模集群應用，產業競爭重心正經歷一場結構性轉型。DIGITIMES 今日發布最新調查指出，AI資料中心的算力交付單位已由單一加速器晶片效能，進一步轉向機櫃級系統交付

SEMI：AI帶動市場復甦 今年第1季全球矽晶圓出貨量年增13%

SEMI（ 國際半導體產業協會）旗下矽製造商組織（SEMI SMG）發布矽晶圓產業單季分析報告指出，2026年第1季全球矽晶圓出貨面積達 3275 百萬平方英吋，比去年同期的2896百萬平方英吋成長

網路攻擊、AI 轉型雙壓來襲 資誠：企業治理進入高壓時代

企業面對的風險已經不只是單一事件，而是資安、AI轉型、地緣政治與永續壓力同時來襲。資誠最新調查就點出兩個關鍵警訊，一是「網路威脅」已成台灣企業領袖最關注的治理議題之一；二是超過半數企業坦言，AI導入至

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。