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TrendForce：AI 競爭成供應鏈軍備賽 先進封裝、3nm 製程同步緊缺

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，AI需求自2023年起急速成長，導致3nm至2nm晶圓、2.5D/3D封裝陷入產能瓶頸。其中，CoWoS短缺問題從未停歇，甚至引發相關生產設備、下游封裝載板，以及周邊關鍵原材料告急。前端3nm先進製程則因暫時由TSMC獨家供應，產能不僅更加緊繃，更是全球科技巨頭競逐的稀缺資源。

TrendForce表示，AI競賽引發的資源競爭已蔓延至整個半導體供應鏈，指標業者輝達（NVIDIA）憑藉長期經驗與對供應鏈的高度掌控，率先觀察到產能緊縮徵兆，搶先預訂大量晶圓代工4/3nm先進製程、CoWoS產能，和玻纖布T-glass、substrate、PCB、HBM、SSD等。Google等其他科技大廠儘管同樣有強勁需求，但未能及時掌握關鍵零組件產能，導致長短料問題嚴重抑制產品成長動能。

隨著AI算力需求推升封裝面積，單一晶片對晶圓、封裝資源的消耗呈倍數擴大。即便TSMC積極蓋廠擴產，CoWoS自2023年起皆呈供不應求態勢，促使客戶尋求額外產能資源，除了SPIL、Amkor等OSAT（外包封測廠）因此受惠，英特爾（Intel）EMIB和SPIL FOEB也因其相似技術獲得客戶關注，英特爾更有在美國當地製造的優勢。TrendForce指出，因訂單外溢效應明顯，以及台積電（2330）規劃在2027年新增逾60% CoWoS產能，預估全球2.5D封裝產能嚴重緊缺的情況將於2027年略為改善。

觀察前段先進製程需求，由於AI運算晶片主流製程於2025下半年至2026年間大量從4nm轉進至3nm，且智慧手機、PC高階處理器尚未大量跨入下一代的2nm節點，造成極短時間內所有高算力需求皆集中在3nm製程。

從供給面來看，因三星（Samsung）、英特爾在3nm代工進程仍落後台積電，加上晶片開案多早在一至三年前就已定案，形成目前由台積電一家獨供的局面。為緩解供需極度失衡的情況，台積電積極擴建3nm新廠，預期產能陸續開出後，全球3nm總產能將於2026年底正式超越5/4nm，並於2027年躍升為僅次於28nm的第二大關鍵製程節點。

PCB Intel CoWoS

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