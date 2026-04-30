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Arm宣布推出Performix 協助開發者因應代理式AI時代

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm宣布推出 Performix工具套件，可協助開發者因應代理式AI時代。圖／Arm提供
Arm宣布推出 Performix工具套件，可協助開發者因應代理式AI時代。圖／Arm提供

安謀（Arm）控股公司今日推出 Performix 一款為開發者實現AI系統端到端最佳化的效能分析工具套件。這也是Arm繼搭載Arm Neoverse 平台晶片的強勁發展動能、並發布的Arm AGI CPU後，為協助開發者因應代理式AI時代來臨，所開闢全新的AI效能工具。

Arm表示，該套件深度整合於現代開發工作流程，可提供持續、專業的效能分析與洞察，協助開發者加速開發流程。Arm Performix 的推出，也將Arm一貫的效能優勢，從晶片層延伸至完整軟體堆疊。

Arm AI與開發者平台資深副總裁Alex Spinelli 表示，邁向代理式AI的轉變正帶來全新的效能挑戰。工作負載日趨複雜，涉及多個元件和層級，而傳統工具仍僅針對單體式、人工分析類應用程式設計。同時，效能工具必須能夠整合到自動化工作流程中，並可被AI代理直接調度使用，輸出結構化、可重複使用和可執行的分析結果。Arm Performix 正是為此而生。

做為一款針對軟體發展與現代 AI 研發的免費效能分析工具套件，Performix 為開發者與 AI 代理提供系統級的可視性，協助識別低效率環節並最佳化基於 Arm 平台基礎設施運行的工作負載，同時可直接嵌入由自動化、AI 代理驅動的工作流程。

Performix 可在運行時直接從基於Arm 技術的晶片收集效能資料，將底層硬體運行狀態轉化為真實場景下具引導性且可執行的重要發現。此舉可讓開發者擺脫傳統手動分析模式，進而在基於Arm平台的基礎設施上（從雲端部署到包括 Arm AGI CPU 在內的次世代晶片平台），完成工作負載的驗證、調校與規模化擴展。

Performix 是一款可擴展平台，能夠針對記憶體頻寬、延遲、快取效率及CPU利用率等核心指標，提供系統級的全面分析。以往這類工作高度依賴深厚的架構知識，如今開發者與 AI 代理皆可透過清晰、直覺的流程快速開展工作。

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