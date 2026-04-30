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AI 軍備賽燒到供應鏈 集邦：3奈米、先進封裝同步緊缺

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

研調機構集邦30日指出，AI競爭已從晶片效能擴大為半導體供應鏈「軍備賽」，3奈米先進製程、CoWoS等2.5D／3D先進封裝同步陷入產能瓶頸，並進一步牽動封裝載板、PCB、玻纖布、HBM與SSD等關鍵材料與零組件供給吃緊。

集邦表示，自2023年AI需求快速升溫以來，CoWoS短缺問題持續未解，且隨AI晶片封裝面積擴大，單一晶片對晶圓與封裝產能的消耗明顯增加。輝達NVIDIA）因較早掌握產能緊縮訊號，已提前鎖定4奈米、3奈米晶圓代工、CoWoS，以及T-glass、substrate、PCB、HBM、SSD等資源；相較之下，部分科技大廠雖需求強勁，但因關鍵零組件未能及時布局，面臨長短料問題，影響產品成長動能。

在先進封裝方面，台積電（2330）CoWoS自2023年起持續供不應求，帶動客戶尋求額外產能，日月光投控（3711）旗下矽品、Amkor等OSAT廠受惠，Intel EMIB與矽品FOEB等相似技術也獲得市場關注。集邦預估，隨台積電規劃2027年新增逾60% CoWoS產能，全球2.5D封裝嚴重緊缺情況可望在2027年略為改善。

前段製程同樣吃緊。集邦指出，AI運算晶片主流製程在2025下半年至2026年間大量由4奈米轉進3奈米，加上高階手機與PC處理器尚未大規模轉向2奈米，使高算力需求短時間內集中在3奈米節點。

供給端來看，由於三星（Samsung）、英特爾（Intel）在3奈米代工進程仍落後台積電，加上晶片開案通常在一至三年前即已定案，使目前3奈米形成台積電獨供格局。台積電正積極擴建3奈米產能，集邦預期，全球3奈米總產能將在今年底超越5／4奈米，並於2027年成為僅次於28奈米的第二大關鍵製程節點。

台積電 NVIDIA 輝達 CoWoS

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