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SEMI：AI帶動市場復甦 今年第1季全球矽晶圓出貨量年增13%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEM公布最新報告，AI帶動需求與市場復甦 ，今年第1季全球矽晶圓出貨量年增13%。（路透）
SEM公布最新報告，AI帶動需求與市場復甦 ，今年第1季全球矽晶圓出貨量年增13%。（路透）

SEMI（ 國際半導體產業協會）旗下矽製造商組織（SEMI SMG）發布矽晶圓產業單季分析報告指出，2026年第1季全球矽晶圓出貨面積達 3275 百萬平方英吋，比去年同期的2896百萬平方英吋成長 13.1%。若與去年第4季的3437百萬平方英吋相比，則季減 4.7%，此趨勢符合典型季節性走勢。

SEMI SMG 主席、SUMCO Corporation 業務與行銷事業部執行副總經理矢田銀次（Ginji Yada）表示，AI資料中心相關的矽晶圓需求持續維持強勁，範疇包括先進邏輯與記憶體應用，並且已延伸至電源管理元件。

矢田銀次進一步指出，儘管矽晶圓需求已出現改善，但復甦態勢並不均衡。許多元件公司觀察到工業半導體領域需求回溫，隨著晶圓庫存去化，帶動更廣泛的市場復甦。然而，今年第一季智慧型手機與個人電腦出貨表現較弱，可能反映出部分產能轉向優先支援 AI 高頻寬記憶體（HBM），使一般記憶體供應相對吃緊，進而影響智慧型手機與個人電腦出貨表現。

矽晶圓是多數半導體產品的基礎材料，而半導體則為所有電子裝置不可或缺的核心元件。這些高度工程化的薄型圓片，直徑最大可達300mm，是絕大多數半導體製造所使用的基板材料。

SEMI矽製造商組織（SEMI SMG）為SEMI電子材料群（Electronic Materials Group，EMG）旗下子委員會，對象開放予從事多晶矽、單晶矽或矽晶圓（包含切割、拋光、磊晶片等）製造的SEMI會員加入。SMG致力於推動矽產業相關議題的相關合作，包含發展矽產業與半導體產等市場資訊與統計資料彙整與發布。

電源管理 半導體 矽晶圓

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