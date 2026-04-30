網路攻擊、AI 轉型雙壓來襲 資誠：企業治理進入高壓時代

企業面對的風險已經不只是單一事件，而是資安、AI轉型、地緣政治與永續壓力同時來襲。資誠最新調查就點出兩個關鍵警訊，一是「網路威脅」已成台灣企業領袖最關注的治理議題之一；二是超過半數企業坦言，AI導入至今仍看不到明確的財務效益，顯示不少企業在轉型過程中，治理與決策機制還沒跟上。

資誠30日舉辦「2026企業全方位治理－韌性驅動力研討會」，從資安、永續、稅務到併購，全面檢視企業在高度不確定環境下，如何建立長期競爭力。與會專家普遍認為，企業治理正從過去偏重「風險控管」，轉向更高層次的「策略整合能力」。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠指出，企業現在面對的是多重不確定同時存在的新常態，董事會不再只是監督角色，而是要能在快速變動環境中持續修正方向，把轉型投入轉化為真正的競爭力，「韌性」的意義已經改變，不只是讓營運不中斷，而是整合數位、永續、全球布局與成長策略的綜合能力。

在數位治理方面，資誠數位資訊長張晉瑞直言，企業面對的已不只是單一資安事件，而是整體供應鏈的信任與合規問題，如果企業仍把資安當成IT部門的工作，很難應付現在高度系統化的攻擊與國際監管要求，未來必須把資安、資料管理與AI治理拉到董事會與策略層級，才能真正提升組織韌性。

永續壓力同樣快速升溫。隨著國際揭露準則、碳費制度與供應鏈責任要求上路，企業已從「要不要揭露」轉為「有沒有能力支撐轉型」。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，永續不只是合規問題，而是直接影響融資條件、品牌信任與企業長期價值的核心治理議題，必須納入高階決策。

在全球布局上，「赴美投資」成為不少台灣企業的選項，但實務門檻比想像中更高。資誠美國業務負責人蘇宥人指出，美國稅制複雜，不只聯邦稅，還涉及各州不同規定。企業只要在多個州有營運行為，就可能被要求各州分別申報納稅，而且部分州的標準甚至比聯邦更嚴格。

他進一步提醒，透過eBay或Amazon等平台交易的企業，相關資料也可能被揭露給當地政府，稅務風險不容忽視。此外，美國各州的租稅優惠多半需要談判，且與投資規模高度相關，小規模投資較難取得優惠，企業應在設立據點前就與多個州洽談、比較條件，而不是等公司設立後才處理。

蘇宥人也以實務案例提醒，企業赴美投資不能用「東南亞模式」思考，法規錯誤可能導致申請被退件、重來甚至排隊延宕，拖慢整體布局時程。他強調，企業在決定投資前，應先釐清策略目的與法規要求，否則很容易在初期就付出高昂試錯成本。

在成長策略上，併購已成為企業快速轉型的重要工具。普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，近年台灣併購市場出現結構性變化，雖然交易總金額因大型金融併購基期因素出現下滑，但整體案件數反而成長約22%，海外併購更成長約30%，顯示企業正積極透過外部擴張取得新技術與市場。

她進一步指出，像半導體供應鏈帶動台灣企業國際能見度，企業透過跨產業併購重塑競爭優勢已成趨勢，包括金融、科技與製造業都有代表性案例。不過她也提醒，併購只是開始，真正關鍵在於整合能力，如果缺乏相應的治理架構與內控制度，很難把併購轉化為長期績效。

企業面對的已不是單一風險，而是多重變局交錯的環境。資誠市場長林一帆總結指出，韌性不再只是防禦，而是企業在不確定中主動配置資源、持續創造價值的能力。未來企業能否站穩腳步，關鍵就在董事會是否能整合數位、永續、全球布局與成長策略，將治理提升到真正的決策核心。