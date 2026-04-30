快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電全面升級廠內鋰鐵電池管理系統

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）30日更新ESG電子報提到，公司致力提升永續風險控管，在逐步將鋰鐵電池導入新建與既有廠區不斷電系統（UPS）、汰換鉛酸電池以達節能及環保效益的同時，為進一步強化作業環境安全與電池能源管理，攜手供應商及內外部專家啟動「鋰鐵電池世代升級計畫」，針對海內外廠區約40萬8,000顆鋰鐵電池進行盤點與優化，並透過熱失控實驗（Thermal Runaway）驗證電池安全性能及電池管理系統（BMS）防護有效性。今年度預計完成40.8萬顆鋰鐵電池開關跳脫裝置安裝，提升系統作業安全。

依據說明，台積電民國115年第1季成功將第一代及第二代鋰鐵電池管理系統全面升級至第三代，可精準偵測電壓、電量、電流、溫度與健康度，並將數據即時回傳至廠務監控及數據收集（SCADA）系統，有效強化儲能安全及管理效能。

在全面升級鋰鐵電池管理系統至第三代的同時，台積公司亦研發鋰鐵電池開關連動跳脫裝置，可於BMS偵測到電池異常時，自動切斷鋰鐵電池電力供應，避免潛在危害、提升系統運行安全；預計民國116年完成跳脫裝置安裝，體現對電池安全最高標準的承諾。

三代演進 精進智慧安全管理

鋰鐵電池以其高節能性、長循環壽命及環保特性，成為UPS穩定運作與優化能效的重要元件。台積公司於民國106年完成廠內產線驗證後，開始使用第一代鋰鐵電池，並透過採樣板（Sampling Board）監測電壓，確保系統運作安全；因應國際電工委員會（IEC）發布IEC 62619工業應用二次鋰離子電池安全標準，民國107年台積公司導入第二代鋰鐵電池，其搭載的BMS除電壓外，新增電量、溫度及健康度監測功能，提升電池狀態整體監控能力。

為深化對電池技術的持續投入並遵循國際規範，以符合美國消防協會（NFPA）發布的NFPA 855固定式儲能系統安裝安全標準，民國108年台積公司與供應商展開第三代鋰鐵電池應用研究。第三代BMS具備監控電壓、電量、電流、溫度及健康度等關鍵參數功能，並整合廠內SCADA系統，實現即時回傳數據與遠端診斷，當異常發生時可立即判斷故障點，整體應變效率提升25%；民國113年更進一步進行鋰鐵電池熱失控實驗，驗證其於極端條件下的安全性能，為既有系統升級奠定可靠基礎。

台積電 UPS

延伸閱讀

台鐵第三代中央行車監控系統 整合邊坡、落石告警

南亞攜手洛克威爾推動關鍵電力設施轉型 未來智慧配電盤業績推升至5倍

內政部：37座汙水處理廠設光電 年發電約1833萬度

ESG最前線／擺脫高碳包袱 石化業重塑競爭力

相關新聞

AIF攜手高通發布台灣產業AI化大調查 企業AI應用今年進入爆發期

人工智慧科技基金會（AIF）攜手高通發布「2026台灣產業AI化大調查」，調查顯示，台灣企業AI應用已在今年進入爆發期，過去數年，企業熱議的是「要不要做AI」，而今年問的則是「該如何導入AI」，顯示隨

SEMI：AI帶動市場復甦 今年第1季全球矽晶圓出貨量年增13%

SEMI（ 國際半導體產業協會）旗下矽製造商組織（SEMI SMG）發布矽晶圓產業單季分析報告指出，2026年第1季全球矽晶圓出貨面積達 3275 百萬平方英吋，比去年同期的2896百萬平方英吋成長

網路攻擊、AI 轉型雙壓來襲 資誠：企業治理進入高壓時代

企業面對的風險已經不只是單一事件，而是資安、AI轉型、地緣政治與永續壓力同時來襲。資誠最新調查就點出兩個關鍵警訊，一是「網路威脅」已成台灣企業領袖最關注的治理議題之一；二是超過半數企業坦言，AI導入至

台積電全面升級廠內鋰鐵電池管理系統

台積電（2330）30日更新ESG電子報提到，公司致力提升永續風險控管，在逐步將鋰鐵電池導入新建與既有廠區不斷電系統（UPS）、汰換鉛酸電池以達節能及環保效益的同時，為進一步強化作業環境安全與電池能源

台積電啟動全新領導力架構 魏哲家：系統性傳承下世代

台積電（2330）30日更新ESG電子報其中提到，啟動全新領導力架構，台積公司矢志成為員工引以為傲的公司，並致力實現人才願景。隨著國際布局持續深化，為加速人才發展並驅動組織創新，台積電董事長暨總裁、E

半導體帶動 台南招商再增872億投資 創造2370就業機會

台南新增重大投資案件，包括近期收購群創二廠的半導體封測大廠矽品精密工業，以及進駐七股科技工業區的佳德建材、維勝鋼鐵、雅喬企業等，總計新增投資金額872億元，並可望創造至少2370個就業機會，市府表示企

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。