台積電啟動全新領導力架構 魏哲家：系統性傳承下世代

台積電（2330）30日更新ESG電子報其中提到，啟動全新領導力架構，台積公司矢志成為員工引以為傲的公司，並致力實現人才願景。隨著國際布局持續深化，為加速人才發展並驅動組織創新，台積電董事長暨總裁、ESG指導委員會主席魏哲家指出，「我們共同創造了許多奇蹟，也必須系統性地將公司的管理經驗與領導文化傳承給下個世代」。

台積電在電子報提到，民國115年第1季正式推出「台積領導力架構」（TSMC Leadership Framework 4×5×4），以「成長心態、卓越致勝、以人為本、引領未來」四大主題為核心，分別延展出五大關鍵行為及涵蓋4個組織層級角色的實踐路徑；透過此系統化設計，賦能全體員工提升溝通及領導能力，使其能充分發揮所長，與公司攜手共創永續成長。

依據說明，「台積領導力架構」深度整合台積公司願景與使命、企業核心價值與經營理念，並藉由訪談內部各級主管及員工的領導實務經驗，以及參酌外部市場研究與業界最佳實踐，歸納出全體員工在四大主題下，維持個人及公司競爭優勢所需的關鍵行為。同時，為協助同仁有效落實，架構針對「個人貢獻者／專家、第一線主管／領域專家、中階主管、高階主管」共4個組織層級角色，提供具體且貼近日常工作的行為指引，以期精進個人與組織整體效能，提升全球競爭力。台積公司堅信，真正的領導力來自每位同仁於日常工作中持續展現的行動，並跨越所有層級角色。

展望未來，台積電說明，領導力架構將做為公司人才管理的重要基礎，系統性融入招募、任用、學習與發展等關鍵機制，成為甄選、辨識與發展的重要依據，促進各項人才相關決策與管理工作推動的一致性及前瞻性，並持續打造一個讓全體員工釋放潛能、追求卓越的環境，推動組織與員工長期成長，落實永續發展。