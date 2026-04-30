快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

MIC看好AI眼鏡在五大場域應用 台灣用戶對無顯示產品興趣高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）今（30）日發表對AI眼鏡的技術與應用發展觀察。認為相關市場仍處於早期快速發展階段，目前帶動規模成長的關鍵動能是消費級市場與無顯示AI眼鏡，另外，企業政府端與AI+AR眼鏡也極具潛力。看好未來在五大場景帶來賦能，包括日常商務、教育文化、健康照護、零售工業與國家安全。

資策會產業情報研究所（MIC）近期舉辦2026 MIC FORUM Spring《智動新序》研討會，發表對垂直產業應用的專業分析看法。台灣消費者近期展現對AI眼鏡的興趣，根據MIC調查，高達61%消費者認同其未來發展性，有54%對無顯示AI眼鏡有興趣。

MIC資深產業分析師柳育林表示，AI眼鏡有成為次世代熱門AI終端的潛力，隨著產業生態系逐漸成形，眼鏡商的重要性將與日俱增，也是AI眼鏡是否能邁向出貨量破億道路的關鍵節點。

資策會MIC表示，當前AI眼鏡技術仍面臨性能、重量與成本的三角難題，預期隨著技術不斷突破，如光學顯示、電力續航、感知交互，以及運算通訊等層面的發展路徑開始日益明確，廠商面對三角難題「加減法」的容錯空間也會逐步提升。資深產業分析師柳育林提醒，儘管AI眼鏡前景備受看好，不可避免仍出現「隨時拍攝辨識、雲端資料保護」等爭議事件發生，顯示隱私安全課題不容小覷。根據MIC調查，高達52.3%臺灣消費者很擔憂AI眼鏡的隱私安全問題，成為影響市場拓展的隱憂，未來須從規範、場所與產品等多面向進行改善。

關注AI眼鏡應用發展，資策會MIC認為將在五大場景帶來賦能，包括日常商務、教育文化、健康照護、零售工業與國家安全。如透過臉上型個人助理解決消費者的生活娛樂需求，甚至是進階的商務功能；也可運用在居家或校園學習、導覽解說或展演即時翻譯。AI眼鏡在健康照護場景，可輔助於消除障礙機能，具備長期發展潛力；零售工業方面，可使用於門店管理、物流配送與工業現場，特別是物流工業應用的商機顯著；國安方面，有警方配戴執法案例，軍事應用則包含日間行動或巡邏，以危害識別為主。

眼鏡 智慧眼鏡

延伸閱讀

證交所攜台經院與資策會 推半導體、電子零組件及電子通路產業洞察報告

證交所攜台經院與資策會 推出半導體、電子零組件及電子通路產業報告

AI需求爆發 科技電信事業三大引擎驅動 台灣大宣示進入黃金十年

AI不一定比較省？輝達高層坦言「算力比人貴」 網曝關鍵優勢在效率

相關新聞

AIF攜手高通發布台灣產業AI化大調查 企業AI應用今年進入爆發期

人工智慧科技基金會（AIF）攜手高通發布「2026台灣產業AI化大調查」，調查顯示，台灣企業AI應用已在今年進入爆發期，過去數年，企業熱議的是「要不要做AI」，而今年問的則是「該如何導入AI」，顯示隨

SEMI：AI帶動市場復甦 今年第1季全球矽晶圓出貨量年增13%

SEMI（ 國際半導體產業協會）旗下矽製造商組織（SEMI SMG）發布矽晶圓產業單季分析報告指出，2026年第1季全球矽晶圓出貨面積達 3275 百萬平方英吋，比去年同期的2896百萬平方英吋成長

網路攻擊、AI 轉型雙壓來襲 資誠：企業治理進入高壓時代

企業面對的風險已經不只是單一事件，而是資安、AI轉型、地緣政治與永續壓力同時來襲。資誠最新調查就點出兩個關鍵警訊，一是「網路威脅」已成台灣企業領袖最關注的治理議題之一；二是超過半數企業坦言，AI導入至

台積電全面升級廠內鋰鐵電池管理系統

台積電（2330）30日更新ESG電子報提到，公司致力提升永續風險控管，在逐步將鋰鐵電池導入新建與既有廠區不斷電系統（UPS）、汰換鉛酸電池以達節能及環保效益的同時，為進一步強化作業環境安全與電池能源

台積電啟動全新領導力架構 魏哲家：系統性傳承下世代

台積電（2330）30日更新ESG電子報其中提到，啟動全新領導力架構，台積公司矢志成為員工引以為傲的公司，並致力實現人才願景。隨著國際布局持續深化，為加速人才發展並驅動組織創新，台積電董事長暨總裁、E

半導體帶動 台南招商再增872億投資 創造2370就業機會

台南新增重大投資案件，包括近期收購群創二廠的半導體封測大廠矽品精密工業，以及進駐七股科技工業區的佳德建材、維勝鋼鐵、雅喬企業等，總計新增投資金額872億元，並可望創造至少2370個就業機會，市府表示企

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。