MIC看好AI眼鏡在五大場域應用 台灣用戶對無顯示產品興趣高

資策會產業情報研究所（MIC）今（30）日發表對AI眼鏡的技術與應用發展觀察。認為相關市場仍處於早期快速發展階段，目前帶動規模成長的關鍵動能是消費級市場與無顯示AI眼鏡，另外，企業政府端與AI+AR眼鏡也極具潛力。看好未來在五大場景帶來賦能，包括日常商務、教育文化、健康照護、零售工業與國家安全。

資策會產業情報研究所（MIC）近期舉辦2026 MIC FORUM Spring《智動新序》研討會，發表對垂直產業應用的專業分析看法。台灣消費者近期展現對AI眼鏡的興趣，根據MIC調查，高達61%消費者認同其未來發展性，有54%對無顯示AI眼鏡有興趣。

MIC資深產業分析師柳育林表示，AI眼鏡有成為次世代熱門AI終端的潛力，隨著產業生態系逐漸成形，眼鏡商的重要性將與日俱增，也是AI眼鏡是否能邁向出貨量破億道路的關鍵節點。

資策會MIC表示，當前AI眼鏡技術仍面臨性能、重量與成本的三角難題，預期隨著技術不斷突破，如光學顯示、電力續航、感知交互，以及運算通訊等層面的發展路徑開始日益明確，廠商面對三角難題「加減法」的容錯空間也會逐步提升。資深產業分析師柳育林提醒，儘管AI眼鏡前景備受看好，不可避免仍出現「隨時拍攝辨識、雲端資料保護」等爭議事件發生，顯示隱私安全課題不容小覷。根據MIC調查，高達52.3%臺灣消費者很擔憂AI眼鏡的隱私安全問題，成為影響市場拓展的隱憂，未來須從規範、場所與產品等多面向進行改善。

關注AI眼鏡應用發展，資策會MIC認為將在五大場景帶來賦能，包括日常商務、教育文化、健康照護、零售工業與國家安全。如透過臉上型個人助理解決消費者的生活娛樂需求，甚至是進階的商務功能；也可運用在居家或校園學習、導覽解說或展演即時翻譯。AI眼鏡在健康照護場景，可輔助於消除障礙機能，具備長期發展潛力；零售工業方面，可使用於門店管理、物流配送與工業現場，特別是物流工業應用的商機顯著；國安方面，有警方配戴執法案例，軍事應用則包含日間行動或巡邏，以危害識別為主。