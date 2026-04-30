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晶睿通訊攜手加拿大品牌 整合AI影像安防與雲端管理

中央社／ 台北30日電

台達電集團旗下樓宇自動化事業群宣布啟動安防事業新階段，旗下晶睿通訊VIVOTEK品牌與加拿大安防品牌March Networks展開深度策略整合，聚焦AI影像分析、混合雲解決方案與垂直市場拓展，共同服務零售、金融、交通、工廠與智慧城市等多元場景，共建全球智慧安防生態系。

台達樓宇自動化事業群表示，晶睿通訊代工事業持續推動智慧製造升級，以差異化的製造與設計能力鞏固客戶長期夥伴關係。

台達樓宇自動化事業群總經理吳建宏表示，本事業群整合兩大安防品牌，期望邁入新一階段成長。結合台達電在能源管理與自動化製程的深厚底蘊、VIVOTEK在AI安防與雲端技術的優勢，以及March Networks深耕垂直市場的專業知識與服務網絡，將進一步放大整體綜效。

吳建宏指出，VIVOTEK擁有完整的軟硬體產品線、邊緣AI運算能力與VORTEX雲端平台；March Networks則以高彈性的企業級影像管理系統深獲金融機構信賴。兩大品牌優勢互補，整合後將共組涵蓋地端部署與雲端管理的全方位混合雲解決方案，協助各產業客戶從前端設備至雲端平台一站式導入智慧安防。

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