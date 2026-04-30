人工智慧科技基金會攜手高通發布台灣產業AI化大調查

由財團法人人工智慧科技基金會(AIF)與高通技術公司(Qualcomm Technologies Inc.)共同主辦的《2026台灣產業 AI化大調查》發布會今天在台北舉行，公布台灣企業今年導入人工智慧(AI)的進程。

人工智慧科技基金會進行台灣產業AI化大調查已邁入第五年，2026年的調查報告顯示，台灣企業的AI應用已在今年進入爆發期。過去數年，企業熱議的是「要不要做AI」，而今年問的則是「該如何導入AI」，顯示隨著生成式AI工具快速普及，大大降低了技術門檻，AI已從趨勢正式邁入落地階段。

調查指出，在滿分為100分的基準下，整體企業在產業AI化指數由去年的36.77分躍升至47.26分，近10分的漲幅，凸顯出企業對於AI工具的應用與認知顯著提升，且在人才培育、技術應用與經營策略三大面向都出現成長，若從「創新傳佈理論」觀察，這也象徵台灣產業AI化已迎來「早期大眾」的出現，正式邁人主流市場，然而，數據成長的背後，卻也隱藏著被低估的結構性風險。

財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲指出，導入AI後，企業需要掌握AI治理方法論，盤點人才、基礎建設、工作流程等面向的改變，也需考量應該如何評估與驗收，這些都是轉型過程中的挑戰。其中包括何時確認實驗失敗該喊停、何時該繼續，都是企業往前邁進正在面對的真實問題。

依循過去幾年的研究架構，基金會同樣依據企業的AI成熟度，將其分為四個階段：Unknowing AI(完全不解)、ConsciousAI(初步瞭解)、ReadyAI(準備就緒)、Scaling AI(規模化應用)。相較於2025年，調查結果顯示，整體產業處於Ready AI與Scaling AI的企業合計估計占比已達五成，而處於Unknowing AI狀態的企業僅剩不到三成，顯示AI基礎認知已在企業界廣泛普及。

即便如此，企業導入AI的進程卻出現明顯落差，領先的企業已跨越專案測試階段，開始將AI全面應用在業務中，並著手建立管理規則與重塑經營模式；相較之下，進度較慢的企業則仍困在建設不全、人才不足，以及找不到核心問題的泥淖中，此差距顯示，企業的AI競爭已不再只是技術好壞的問題，更是考驗企業整體的經營體質，以及轉型決策的眼光。