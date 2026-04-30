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半導體帶動 台南招商再增872億投資 創造2370就業機會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
佳德建材新廠模擬圖。圖／台南市經發局提供
佳德建材新廠模擬圖。圖／台南市經發局提供

台南新增重大投資案件，包括近期收購群創二廠的半導體封測大廠矽品精密工業，以及進駐七股科技工業區的佳德建材、維勝鋼鐵、雅喬企業等，總計新增投資金額872億元，並可望創造至少2370個就業機會，市府表示企業對台南產業發展前景及整體投資環境深具信心，進一步強化台南在全球產業供應鏈中的關鍵地位。

市長黃偉哲昨天主持投資會報時表示，隨著國際大廠持續加碼布局，台南已逐步形成以半導體為核心，帶動多元製造業發展的完整產業鏈，不僅可望創造大量就業機會，也能有效提升在地產業能量，帶動整體經濟穩健成長。這次投資會報除新增4案重大投資案件外，也有效協助2件投資案順利取得工廠登記並落實投資，包括專精於高階光學貼合技術的韶輝企業及半導體製造自動化設備供應商啟賦科技。

市府團隊透過單一窗口服務，積極協助企業排除投資障礙、加速落實投資，在市府團隊跨局處合作下，目前已成功推動136件重大投資案件完成投資，累計落實投資金額達2430億元，除帶動就業與產業同步成長外，更顯示市府在推動投資案件落地方面具備高度執行力與效率，強化整體發展韌性。

經發局長張婷媛局指出，在全球供應鏈重組趨勢下，台南已成功轉型為全球先進半導體、AI與智慧機器人等前瞻科技的重要基地。市長黃偉哲上任以來，台南市招商累計新增投資案達2007件，吸引投資金額突破3018億元，並創造6萬4658個就業機會。此外，目前尚有79件投資案正緊鑼密鼓建廠或開發中，預期將再為台南挹注逾3800億元的龐大投資動能。

啟賦科技新廠。圖／台南市經發局提供
啟賦科技新廠。圖／台南市經發局提供

維勝鋼鐵新廠模擬圖。圖／台南市經發局提供
維勝鋼鐵新廠模擬圖。圖／台南市經發局提供

韶輝企業新廠外觀。圖／台南市經發局提供
韶輝企業新廠外觀。圖／台南市經發局提供

科技 台南 半導體

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