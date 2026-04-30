AIF攜手高通發布台灣產業AI化大調查 企業AI應用今年進入爆發期

人工智慧科技基金會（AIF）攜手高通發布「2026台灣產業AI化大調查」，調查顯示，台灣企業AI應用已在今年進入爆發期，過去數年，企業熱議的是「要不要做AI」，而今年問的則是「該如何導入AI」，顯示隨著生成式AI工具快速普及，大大降低技術門檻，AI已從趨勢正式邁入落地階段。

調查指出，在滿分為100分的基準下，企業在產業AI化指數由去年的36.77分躍升至47.26分，有將近10分的漲幅，凸顯出企業對於AI工具的應用與認知顯著提升，且在人才培育、技術應用與經營策略三大面向都出現成長，若從「創新傳布理論」觀察，這也象徵台灣產業AI化已迎來「早期大眾」的出現，邁入主流市場。

然而，數據成長的背後，卻也隱藏著被低估的結構性風險。AIF執行長溫怡玲指出，導入AI後，企業需要掌握AI治理方法論，盤點人才、基礎建設、工作流程等面向的改變，也需考量應該如何評估與驗收，這些都是轉型過程中的挑戰。其中包括何時確認實驗失敗該喊停、何時該繼續，都是企業往前邁進正在面對的真實問題。

依循過去幾年的研究架構，AIF依據企業的AI成熟度，將其分為四個階段，分別是Unknowing AI（完全不了解）、Conscious AI（初步瞭解）、Ready AI（準備就緒）、Scaling AI（規模化應用）。

相較於2025年，今年調查結果顯示，整體產業處於「Ready AI」與「Scaling AI」的企業合計占比已達近五成，而處於Unknowing AI狀態的企業僅剩不到三成，顯示AI基礎認知已在企業界廣泛普及。

即使如此，企業導入AI的進程卻出現明顯落差。領先的企業已跨越專案測試階段，開始將AI全面應用在業務中，並著手建立管理規則與重塑經營模式；相較之下，進度較慢的企業則仍困在數位基礎建設不全、人才不足，以及找不到核心問題的泥淖中。此差距顯示，企業的AI競爭已不再只是技術好壞的問題，更是考驗企業整體的經營體質，以及轉型決策的眼光。

國立政治大學傳播學院副教授陳宜秀認為，企業發展AI的成敗關鍵在於「定義問題」的能力、企業應該要清楚痛點是什麼、要回答什麼問題，以及為什麼要選擇這樣的解決方式，他也強調，「不能只把重點放在技術是否到位，卻忽略的最核心的問題定義」。

此外，各產業在Al化轉型步調上，也展現出截然不同的面貌。資通訊科技產業是AI成熟度最高的產業，AI策略布局最為完善；零售服務業則展現最強勁的成長動能，「經營面向」分數成長率高達144%，技術與人才面亦呈現翻倍增長；而專業服務業在導入AI時，呈現兩極化的分歧，領先者持續進化、落後者卻停滯不前。

隨著生成式AI（Generative AI）與代理式AI（Agentic AI）加速滲透各類應用場景，身處全球AI硬體供應鏈核心地位的台灣，正面臨關鍵課題是「如何有效部署邊緣AI解決方案」，讓AI運算工作負載能在「最合適的節點」發揮效益，並結合雲端深度推論與邊緣即時反應，打造可規模化的混合式AI（Hybrid AI）運算架構，加速產業AI化落地，掌握競爭先機。

高通行銷資深總監江昆霖表示，結合雲端與邊緣算力的「混合式 AI」，將是能全面釋放AI潛能、同時兼顧效能、即時性與隱私需求的最佳架構。高通相信「Al is the new UI」，未來人機互動將從以應用程式為核心，轉變為以AI Agent為核心的全新體驗。

調查也顯示，企業對於AI轉型的急迫感顯著提升，進一步分析後卻發現，企業的戰略布局與具體執行細節尚未同步，這道落差正成為轉型過程中的阻礙。多數企業雖具備轉型願景，卻因缺乏具體的發展藍圖，導致難以擬定執行策略，成為阻礙AI落地最顯著的瓶頸。

勤工執行長林少顗表示，「突破AI落地瓶頸的關鍵，在於建立一套完善的AI治理方法。」他強調，即便技術領先，轉型的核心仍須回歸於「人」，唯有透過治理，建立透明與信任，才能讓AI成為驅動企業穩健成長的動能。