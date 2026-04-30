2026 SusHi Tech Tokyo台灣AI數據實力如何被看見？KEYPO進軍日本市場解析

大數據(股)公司

亞洲最大規模創新科技盛會「SusHi Tech Tokyo 2026」已於日前在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開展。國家新創品牌Startup Island TAIWAN與合作夥伴 Startup Terrace、新北創力坊、好食好事、IAPS、CDIB共組台灣館，共同帶領27間台灣新創團隊前往，展現台灣創新能量，展期首日東京都知事小池百合子與環境部部長彭啟明蒞臨場館。數據科技領導品牌大數據股份有限公司（BIG DATA Co., Ltd.）首度獲選參加，並現場展示旗下AI輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版，正式宣告台灣數據科技踏上國際舞台，展現台日數據鏈結實力。《KEYPO大數據關鍵引擎》是公司累積超過十年數據分析與AI應用經驗所打造，長期服務企業、公部門與學研單位，協助理解輿論結構、掌握風險脈動，並支援關鍵決策判斷。透過將在台灣市場服務超過1,000家各領域指標性企業客戶所累積的數據技術力，延伸至日本這個高度成熟且要求嚴謹的市場。

大數據(股)公司

同時，大數據(股)公司也受邀出席由Meet Global與中華開發資本（CDIB Capital Group）共同主辦的「Cross-border Open Innovation Day — Corporates X Startups」，由日本區總經理陳建文代表出席，與日本Digital Garage Group旗下創投機構DG INCUBATION投資部部長遊佐康佑（Kosuke Yusa）就台日數據科技跨境合作展開深度對談，為日本市場布局寫下關鍵一頁。大數據(股)公司執行長金志丞表示，這次站上SusHi Tech Tokyo的國際舞台，要讓全球看見台灣不只是硬體製造的代名詞，更擁有世界級的AI輿情分析實力。未來將長期深化日本在地資料建置與產品功能優化，以實際的技術交付回應市場需求，並在推進國際業務的同時，持續為公司IPO公開發行作業增添動能。

大數據首度以數據科技代表臺灣館亮相

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SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech Tokyo）是由東京都政府主辦的亞洲最具規模創新科技年度盛會，期許透過高科技實現永續城市為目標。2026年共計吸引來自世界各地超過770家公司參加，是企業、投資人與新創之間進行實質媒合的全球平台。此次大數據(股)公司獲選為Startup Island TAIWAN旗下參展團隊之一，以數據科技代表身份在「臺灣館」正式亮相。現場展示的《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版，針對日本市場的資訊生態、企業決策文化與使用情境，全面深度在地化，向國際企業與投資人展現台灣AI數據科技的硬實力。《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版介面設計強調直覺與簡潔，讓品牌管理、風險應對等跨部門決策場景中，任何層級的使用者都能即時理解分析結果；資料來源涵蓋日本主流媒體、社群平台乃至5ch等匿名討論區，完整捕捉日本市場的輿論溫度與議題脈絡；搭配專屬的「指定頻道觀測」功能，企業可針對特定媒體或目標受眾進行精準監測，在資訊爆炸的環境中快速鎖定真正影響決策的關鍵聲音。《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版於2026年2月正式上線，是大數據(股)公司累積超過十年AI數據分析經驗、服務台灣逾1,000家指標性企業後，向日本高度成熟市場邁進的具體成果。

與DG INCUBATION深度對談 聚焦數據科技日本落地

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大數據(股)公司受邀出席由Meet Global與中華開發資本（CDIB Capital Group）共同主辦的「Cross-border Open Innovation Day — Corporates X Startups」。Meet Global為台灣指標性科技媒體暨新創媒合平台，中華開發資本（CDIB Capital Group）則為台灣大型創投機構之一，兩者聯手打造的這場論壇匯聚台日頂尖企業與新創代表，聚焦跨境開放創新策略與合作機遇。現場由3家日本頂尖企業與來自台日兩地的9支新創團隊展開深度對談，其中大數據(股)公司日本區總經理陳建文與DG INCUBATION投資部部長遊佐康佑（Kosuke Yusa）圍繞「日本市場在地化」與「AI影響與執行落差」兩大主題交流，聚焦輿情分析產品如何深度適配日本企業的決策文化與資訊需求，以及在AI快速演進的當下，從原始資訊到數據洞察、再到實際決策之間的關鍵斷層，大數據(股)公司的解方如何在這條鏈路上發揮關鍵作用。大數據(股)公司日本區總經理陳建文表示，日本市場對資料品質、分析深度與系統穩定性的要求極高，這正好與我們的產品設計理念高度契合。DG INCUBATION是Digital Garage Group旗下創投機構，投資範疇涵蓋FinTech、數位轉型（DX）及ESG永續科技領域。透過與DG INCUBATION對談，能進一步探索台日在數據科技領域的協作可能，讓《KEYPO大數據關鍵引擎》成為日本企業在數位轉型過程中不可或缺的夥伴之一。

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