快訊

粿王不倫判決已上網公開 無鹹濕露骨內容…他曝法官最主要考量

國1南向桃園路段大客車和3小客車連環撞釀4傷 回堵5公里

毒品糾紛凌虐命危！宜蘭男遭囚打10小時「橫紋肌溶解」丟包 2惡煞收押

聽新聞
0:00 / 0:00

2026 SusHi Tech Tokyo台灣AI數據實力如何被看見？KEYPO進軍日本市場解析

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
大數據(股)公司
大數據(股)公司

大數據(股)公司

亞洲最大規模創新科技盛會「SusHi Tech Tokyo 2026」已於日前在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開展。國家新創品牌Startup Island TAIWAN與合作夥伴 Startup Terrace、新北創力坊、好食好事、IAPS、CDIB共組台灣館，共同帶領27間台灣新創團隊前往，展現台灣創新能量，展期首日東京都知事小池百合子與環境部部長彭啟明蒞臨場館。數據科技領導品牌大數據股份有限公司（BIG DATA Co., Ltd.）首度獲選參加，並現場展示旗下AI輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版，正式宣告台灣數據科技踏上國際舞台，展現台日數據鏈結實力。《KEYPO大數據關鍵引擎》是公司累積超過十年數據分析與AI應用經驗所打造，長期服務企業、公部門與學研單位，協助理解輿論結構、掌握風險脈動，並支援關鍵決策判斷。透過將在台灣市場服務超過1,000家各領域指標性企業客戶所累積的數據技術力，延伸至日本這個高度成熟且要求嚴謹的市場。

大數據(股)公司

同時，大數據(股)公司也受邀出席由Meet Global與中華開發資本（CDIB Capital Group）共同主辦的「Cross-border Open Innovation Day — Corporates X Startups」，由日本區總經理陳建文代表出席，與日本Digital Garage Group旗下創投機構DG INCUBATION投資部部長遊佐康佑（Kosuke Yusa）就台日數據科技跨境合作展開深度對談，為日本市場布局寫下關鍵一頁。大數據(股)公司執行長金志丞表示，這次站上SusHi Tech Tokyo的國際舞台，要讓全球看見台灣不只是硬體製造的代名詞，更擁有世界級的AI輿情分析實力。未來將長期深化日本在地資料建置與產品功能優化，以實際的技術交付回應市場需求，並在推進國際業務的同時，持續為公司IPO公開發行作業增添動能。

大數據首度以數據科技代表臺灣館亮相

大數據(股)公司

SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech Tokyo）是由東京都政府主辦的亞洲最具規模創新科技年度盛會，期許透過高科技實現永續城市為目標。2026年共計吸引來自世界各地超過770家公司參加，是企業、投資人與新創之間進行實質媒合的全球平台。此次大數據(股)公司獲選為Startup Island TAIWAN旗下參展團隊之一，以數據科技代表身份在「臺灣館」正式亮相。現場展示的《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版，針對日本市場的資訊生態、企業決策文化與使用情境，全面深度在地化，向國際企業與投資人展現台灣AI數據科技的硬實力。《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版介面設計強調直覺與簡潔，讓品牌管理、風險應對等跨部門決策場景中，任何層級的使用者都能即時理解分析結果；資料來源涵蓋日本主流媒體、社群平台乃至5ch等匿名討論區，完整捕捉日本市場的輿論溫度與議題脈絡；搭配專屬的「指定頻道觀測」功能，企業可針對特定媒體或目標受眾進行精準監測，在資訊爆炸的環境中快速鎖定真正影響決策的關鍵聲音。《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版於2026年2月正式上線，是大數據(股)公司累積超過十年AI數據分析經驗、服務台灣逾1,000家指標性企業後，向日本高度成熟市場邁進的具體成果。

與DG INCUBATION深度對談　聚焦數據科技日本落地

大數據(股)公司

大數據(股)公司受邀出席由Meet Global與中華開發資本（CDIB Capital Group）共同主辦的「Cross-border Open Innovation Day — Corporates X Startups」。Meet Global為台灣指標性科技媒體暨新創媒合平台，中華開發資本（CDIB Capital Group）則為台灣大型創投機構之一，兩者聯手打造的這場論壇匯聚台日頂尖企業與新創代表，聚焦跨境開放創新策略與合作機遇。現場由3家日本頂尖企業與來自台日兩地的9支新創團隊展開深度對談，其中大數據(股)公司日本區總經理陳建文與DG INCUBATION投資部部長遊佐康佑（Kosuke Yusa）圍繞「日本市場在地化」與「AI影響與執行落差」兩大主題交流，聚焦輿情分析產品如何深度適配日本企業的決策文化與資訊需求，以及在AI快速演進的當下，從原始資訊到數據洞察、再到實際決策之間的關鍵斷層，大數據(股)公司的解方如何在這條鏈路上發揮關鍵作用。大數據(股)公司日本區總經理陳建文表示，日本市場對資料品質、分析深度與系統穩定性的要求極高，這正好與我們的產品設計理念高度契合。DG INCUBATION是Digital Garage Group旗下創投機構，投資範疇涵蓋FinTech、數位轉型（DX）及ESG永續科技領域。透過與DG INCUBATION對談，能進一步探索台日在數據科技領域的協作可能，讓《KEYPO大數據關鍵引擎》成為日本企業在數位轉型過程中不可或缺的夥伴之一。

看更多網路溫度計文章
鎖定高成長日本市場！大數據推出《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版
BIG DATA EVENT 2025重磅推出AI新品　強化品牌信任防線
小草書屋是什麼？曾陪伴300個弱勢孩子長大卻撐到極限　迫切需要重建是想守住什麼？
大數據推AI Workshop：2026企業導入關鍵解方一次解析
大數據《2026體驗先行的餐飲革命：氛圍美學如何削減漲價壓力》產業洞察報告　最新策略曝光

日本 大數據 環境部 彭啟明 網路溫度計

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

國發會率團赴日新創盛會　台日將簽MOU擴大合作

好食好事攜新創赴日 參與SusHi Tech強化國際產業與資本鏈結

Startup Island TAIWAN 聯手朝鮮日報辦理東京獨角獸論壇 串聯東北亞資本市場與 AI 供應鏈

AI需求爆發 科技電信事業三大引擎驅動 台灣大宣示進入黃金十年

相關新聞

美科技封鎖陸廠 禁晶片設備商供貨華虹

兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家晶片設備公司，暫停向中國大陸第二大晶片製造商華虹半導體供貨，這也是美方遏制中國發展先進晶片採取的最新行動。半導體設備業者分析，此舉將延緩中國七奈米擴產腳步，使原

白宮再出手打紅鏈…美盯華虹 成熟製程台廠樂了

美國打壓半導體紅鏈再出招，這次傳鎖定中國大陸晶圓代工二哥華虹。路透報導，美國商務部已下令以全球半導體設備龍頭應用材料為首的多家美系設備廠，暫停供應華虹機台。

鴻海8兆帝國關鍵一役！劉揚偉為何點李光曜掌機器人？立軍令狀「業績2028年成長3倍」

在鴻海8兆帝國的「三加三加三」藍圖中，機器人被視為最難、也最關鍵的引擎。 當重任交到李光曜手中，他不只翻轉代工思惟，更立下軍令狀，要讓業績在2028年成長3倍。

2026 SusHi Tech Tokyo台灣AI數據實力如何被看見？KEYPO進軍日本市場解析

大數據(股)公司AI輿情軟體《KEYPO》東京震撼登場，展現台日數據鏈結實力，受邀與日本頂尖創投對談，AI數據落地服務、語意分析、精準洞察受矚目！

鴻海：支援全球客戶部署AI

鴻海將於5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在致股東營運報告書中表示，今年人工智慧（AI）基礎設施支出，預期將保持雙位數的高速成長，鴻海將憑藉領先的自動化製造能力與全球供應鏈網絡，全力支援全球客戶加速A

緯創四路出擊 營運上攻

代工大廠緯創最新營運報告書出爐，董事長林憲銘指出，緯創將會以打造未來十年關鍵成長引擎、強化全球製造彈性與區域化布局、健全企業體質提升競爭力、推進低碳轉型與永續競爭力等四大策略推動公司持續向上成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。