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東元：AI資料中心生意做不完 董座利明献唱旺電力設備需求

經濟日報／ 特派記者籃珮禎 / 馬來西亞檳城29日電
東元董事長利明献。記者籃珮禎／攝影
東元董事長利明献。記者籃珮禎／攝影

東元（1504）董事長利明献29日表示，東元加速轉型為「電力能源服務商」，全力布局AI相關商機，切入輝達等指標大廠供應鏈，未來三至五年AI資料中心工程設備「生意做不完」，目標二至三年內集團營收翻倍至千億元。

東元子公司安達康科技（TECOBAR）位於檳城的裝甲式匯流排新廠29日啟用，利明献出席主持開幕典禮並受訪，釋出以上訊息。

利明献談話重點
利明献談話重點

利明献指出，大馬水電與土地基建穩定，吸引美系雲端雲端服務供應商（CSP）及晶片設計業者進駐。隨科技廠投資熱度不減，預見未來五年需求成長強勁，東元將以此為跳板，切入輝達、微軟與Google供應鏈。

利明献透露，目前市場需求極大，東元定位在「最強機電工程」與相關電力設備供應，這塊AI生意「三至五年都做不完」；隨匯流排產品今年占比有望突破50%，營運底氣已與過往不同。

東元集團2025年營收逾500億元，利明献強調，集團正加速轉型為「電力能源服務商」，目標二至三年內營收突破千億大關，較去年翻倍成長。

他說，受惠全球AI資料中心（AIDC）需求爆發，東元電力能源事業群未來營收占比，將由現行的三成大幅衝刺至五、六成以上，屆時產值規模將正式超越傳統核心馬達事業，躍居集團營收最大貢獻來源。

此外，集團目前採自主研發與併購雙軌策略，關鍵認證預計年底前悉數到位，屆時可提供變壓器、匯流排等全方位機電設備服務，預見未來五年需求成長強勁，力拚拿下東南亞資料中心非伺服器設備市場兩成市占。

利明献分析，目前一座100MW（百萬瓦）規模的資料中心建置成本上看50億美元（逾新台幣1,500億元），若能取得其中20%的工程與設備訂單，單筆金額將達300億元，規模效益顯著。集團目標將挺進一階（Tier 1）客戶，並鎖定國際雲端大廠指定全球前三名的供應地位。

東元積極布局「模組化電站」（Modular Substation），首波落地選定台灣與馬來西亞。利明献強調，科技業產品周期短，與傳統馬達可用20年不同，東元在設計與生產端已全面配合客戶需求，並與鴻海策略結盟加速成長，電力能源業務將成為跨入高科技產業關鍵門票。

隨台積電、日月光等大廠持續擴廠，對機電與空調設備需求殷切，東元將結合機電解決方案與EMS強項，強化與半導體供應鏈的連結，透過東南亞與台灣雙基地布局，最快2028年前完整發揮區域產能綜效。

營收 微軟 東元

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