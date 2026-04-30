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白宮再出手打紅鏈 IC廠：牽動AI生態鏈
中國大陸晶圓代工二哥華虹傳遭川普政府盯上，後續恐無法順利取得美商設備機台，台灣IC設計廠緊盯後續發展。有IC設計業者分析，美方這次出手，雖然看來是瞄準成熟製程領域，但其實整體AI應用硬體建設有很多元件需要相互搭配，其用意可能進一步封鎖當地AI周邊生態系。
AI應用持續發展，晶片型態也走向小晶片與異質整合封裝，而且資料中心建置需要多種設備串接才能順利運作。IC設計廠指出，過去美方針對陸廠的管制政策，主要是限制算力，所以先進製程相關領域發展首當其衝，但現在連較高階的成熟製程也納入目標，應當是要一併圍堵資料傳輸等應用的周邊晶片。
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