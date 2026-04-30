白宮再出手打紅鏈…美盯華虹 成熟製程台廠樂了

美國打壓半導體紅鏈再出招，這次傳鎖定中國大陸晶圓代工二哥華虹。路透報導，美國商務部已下令以全球半導體設備龍頭應用材料為首的多家美系設備廠，暫停供應華虹機台。

近年來，美國當局持續以國安為由，限制美企向中國大陸晶片製造商出口設備，但在5月的「川習會」之前傳出此事，可能加劇美中緊張。業界預期，華虹被美國盯上，地緣政治考量下，與華虹直接競爭的世界先進、聯電（2303）可望迎來轉單。

美國盯上陸晶圓代工二哥華虹

業界分析，一旦華虹無法順利取得美製機台，加上先前中芯國際已被美方盯上，中國大陸前兩大晶圓代工廠都將面臨嚴重路障。在全球晶圓代工成熟製程產能吃緊，報價漲勢一波波之下，兩大陸企後續接單若受挫，將牽動全球成熟製程市況更緊張，新一波缺貨漲價潮一觸即發。

尤其牽涉到敏感的美中對峙議題，也將引發客戶轉單效應，台灣世界先進與聯電與華虹直接競爭，將成為客戶轉單首選。

受相關消息影響，大陸A股華虹公司與港股華虹半導體股價29日盤中都一度重挫逾6%。

聯電與世界向來不評論客戶。針對漲價效益，聯電預期，可望自下半年起逐步發酵，貢獻營運。

世界先前提到，產能供不應求的大環境下，公司持續投資並與客戶合作，預期毛利率要回到30%以上是可行的。

路透引述知情人士說法報導，美國商務部已去函應用材料、科林研發、科磊等美國主要半導體設備商，通知相關業者白宮已針對運往華虹兩座工廠的設備工具與其他材料，實施新限制。美方官員認為，這兩座廠可能用於生產中國大陸最先進的晶片。

消息人士表示，美國商務部也在防止相關設備出貨至華力微電子。

報導指出，美國商務部此次鎖定的華虹兩座廠，包括6號晶圓廠（華力微電子官網顯示其採用28／22奈米技術，位於上海），以及8a廠，但這座廠未出現在公司網站上，據稱仍在建設中。

其中一名消息人士說，美國晶片設備商及其他供應商可能因此損失數十億美元銷售額，尤其是他們的供應對象是正在興建或升級以生產更先進晶片的工廠。這些限制可能拖慢中國大陸本土晶片製造進程，不過華虹仍可能改用其他外國或陸企生產的設備。

對於相關消息，大陸外交部發言人林劍昨日在例行記者會上回應稱，中方已多次表明在美輸陸晶片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。

（編譯葉亭均、記者陳湘瑾、尹慧中、李孟珊）