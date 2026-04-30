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美科技封鎖陸廠 禁晶片設備商供貨華虹

聯合報／ 編譯葉亭均、記者簡永祥陳湘瑾／綜合報導
美國商務部傳出已下令多家晶片設備公司暫停向中國第二大晶片製造商華虹半導體供貨。圖／取自華虹官網
美國商務部傳出已下令多家晶片設備公司暫停向中國第二大晶片製造商華虹半導體供貨。圖／取自華虹官網

兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家晶片設備公司，暫停向中國大陸第二大晶片製造商華虹半導體供貨，這也是美方遏制中國發展先進晶片採取的最新行動。半導體設備業者分析，此舉將延緩中國七奈米擴產腳步，使原本除中芯國際欲建立第二條先進製程產線的計畫受挫，ＡＩ晶片自主供應能力面臨瓶頸。

半導體業者表示，在華為積極推動國產ＡＩ晶片背景下，華虹角色原被寄予分散代工風險的期待，如今設備來源受阻，短期內恐難形成有效支援。業界指出，中方雖將加速導入本土設備並發展成熟製程替代方案，但良率與量產效率仍具挑戰。

相較之下，台灣受惠於先進製程領先優勢，台積電在全球ＡＩ晶片供應鏈的關鍵地位進一步強化，訂單集中效應可望延續。然而，隨著全球算力高度依賴台灣，地緣政治風險與供應鏈壓力同步升高，產業「單點集中」問題也更加凸顯。

路透引述知情人士說法報導，美國商務部至少已去函科林研發、應用材料與科磊等美國主要晶片設備商，通知業者政府已針對運往華虹兩座工廠的設備工具與其他材料，實施新限制。美方官員認為，這兩座廠可能用於生產中國最先進的晶片。

美國當局近年來持續以國安為由，限制美企向中國先進晶片製造廠出口設備，但在五月的「川習會」之前傳出此事，可能加劇美中緊張。大陸外交部發言人林劍昨在例行記者會回應，中方已多次表明在美輸陸晶片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。

受此消息影響，華虹系兩地股價昨同步走跌。大陸Ａ股華虹公司盤中一度跌百分之六點六至人民幣一二六點一一元；港股華虹半導體則下跌逾百分之六點一至一○二點九港元。

路透三月報導，華虹集團已開發出可用於生產ＡＩ晶片的先進製程技術，這是北京當局推動科技自主的一項里程碑。消息人士指出，華虹旗下晶圓代工企業華力微電子正準備在上海廠導入七奈米製程。中芯國際是中國目前唯一能量產七奈米晶片的本土公司。

消息人士表示，美國商務部也在防止相關設備出貨至華力微電子。報導指出，美國商務部此次鎖定的華虹兩座廠，包括六號晶圓廠（華力微電子官網顯示其採用廿八／廿二奈米技術，位於上海），以及8a廠，但這座廠未出現在公司網站上，據稱仍在建設中。

消息人士說，美國晶片設備商及其他供應商可能因此損失數十億美元銷售額，尤其是他們的供應對象是正在興建或升級以生產更先進晶片的工廠。這些限制可能拖慢中國本土晶片製造進程，但華虹仍可能改用他國或中國廠商的設備。

台積電 美國 美方

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