美科技封鎖陸廠 禁晶片設備商供貨華虹

兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家晶片設備公司，暫停向中國大陸第二大晶片製造商華虹半導體供貨，這也是美方遏制中國發展先進晶片採取的最新行動。半導體設備業者分析，此舉將延緩中國七奈米擴產腳步，使原本除中芯國際欲建立第二條先進製程產線的計畫受挫，ＡＩ晶片自主供應能力面臨瓶頸。

半導體業者表示，在華為積極推動國產ＡＩ晶片背景下，華虹角色原被寄予分散代工風險的期待，如今設備來源受阻，短期內恐難形成有效支援。業界指出，中方雖將加速導入本土設備並發展成熟製程替代方案，但良率與量產效率仍具挑戰。

相較之下，台灣受惠於先進製程領先優勢，台積電在全球ＡＩ晶片供應鏈的關鍵地位進一步強化，訂單集中效應可望延續。然而，隨著全球算力高度依賴台灣，地緣政治風險與供應鏈壓力同步升高，產業「單點集中」問題也更加凸顯。

路透引述知情人士說法報導，美國商務部至少已去函科林研發、應用材料與科磊等美國主要晶片設備商，通知業者政府已針對運往華虹兩座工廠的設備工具與其他材料，實施新限制。美方官員認為，這兩座廠可能用於生產中國最先進的晶片。

美國當局近年來持續以國安為由，限制美企向中國先進晶片製造廠出口設備，但在五月的「川習會」之前傳出此事，可能加劇美中緊張。大陸外交部發言人林劍昨在例行記者會回應，中方已多次表明在美輸陸晶片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。

受此消息影響，華虹系兩地股價昨同步走跌。大陸Ａ股華虹公司盤中一度跌百分之六點六至人民幣一二六點一一元；港股華虹半導體則下跌逾百分之六點一至一○二點九港元。

路透三月報導，華虹集團已開發出可用於生產ＡＩ晶片的先進製程技術，這是北京當局推動科技自主的一項里程碑。消息人士指出，華虹旗下晶圓代工企業華力微電子正準備在上海廠導入七奈米製程。中芯國際是中國目前唯一能量產七奈米晶片的本土公司。

消息人士表示，美國商務部也在防止相關設備出貨至華力微電子。報導指出，美國商務部此次鎖定的華虹兩座廠，包括六號晶圓廠（華力微電子官網顯示其採用廿八／廿二奈米技術，位於上海），以及8a廠，但這座廠未出現在公司網站上，據稱仍在建設中。

消息人士說，美國晶片設備商及其他供應商可能因此損失數十億美元銷售額，尤其是他們的供應對象是正在興建或升級以生產更先進晶片的工廠。這些限制可能拖慢中國本土晶片製造進程，但華虹仍可能改用他國或中國廠商的設備。