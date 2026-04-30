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緯創四路出擊 營運上攻
代工大廠緯創（3231）最新營運報告書出爐，董事長林憲銘指出，緯創將會以打造未來十年關鍵成長引擎、強化全球製造彈性與區域化布局、健全企業體質提升競爭力、推進低碳轉型與永續競爭力等四大策略推動公司持續向上成長。
對於今年營運展望，緯創宣布四大策略，包括「打造未來十年關鍵成長引擎」、「強化全球製造彈性與區域化布局」、「健全企業體質提升競爭力」、「推進低碳轉型與永續競爭力」等推動營運成長。
林憲銘指出，除了營收核心的事業，公司更需要為了下個世代的獲利成長引擎進行投資與研發，提前布局並深化與關鍵客戶的共同開發關係，從產品定義初期即參與設計與驗證，同時多角參與科技新創的策略合作，加重資源於人才的招募與訓練，以鞏固在次世代資訊版圖中的關鍵地位。
林憲銘說，在全球需求波動與技術快速演進下，提升技術門檻與客戶黏著度；另一方面推動智慧製造與數位化管理，優化成本結構與庫存週轉。同時強化現金流控管與匯率避險能力，降低外部風險衝擊，打造穩健且具彈性的營運模式。
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