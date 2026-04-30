鴻海：支援全球客戶部署AI

鴻海（2317）將於5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在致股東營運報告書中表示，今年人工智慧（AI）基礎設施支出，預期將保持雙位數的高速成長，鴻海將憑藉領先的自動化製造能力與全球供應鏈網絡，全力支援全球客戶加速AI部署，引領AI浪潮。

展望2026年，劉揚偉說，儘管全球經濟成長預估維持3%的溫和水準，但AI基礎設施支出預期將保持雙位數的高速成長，挑戰總會存在，但鴻海的腳步從不停歇，將持續推進「3+3+3」轉型策略，深化技術布局，並引領AI基礎建設，共創長期價值。

在AI基礎設施領域，他強調，鴻海提供從關鍵零組件、模組設計、液冷散熱技術到整機與機櫃整合（Server/Rack）的完整解決方案。集團每年投入逾1,000億元於研發（約占營收 1.5%–2%），聚焦AI高效能散熱、智慧製造自動化及電動車關鍵模組，以深厚的工程底蘊支撐算力時代的龐大需求。同時，在「3+3+3」策略指引下，數位健康、半導體與低軌衛星等新興事業亦穩步推進，持續形塑多元成長曲線。

針對半導體晶片、高速連接器與精密機構件等關鍵原料，鴻海則透過策略合作與多元供應來源布局，持續強化供應鏈韌性並嚴謹控管相關風險。面對匯率波動與全球政經環境的不確定性，鴻海亦持續完善財務避險機制並優化產能配置，以提升整體營運韌性，確保在不同市場情境下，仍能維持營運效率與穩健獲利。