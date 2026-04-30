聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海：支援全球客戶部署AI

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）將於5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在致股東營運報告書中表示，今年人工智慧（AI）基礎設施支出，預期將保持雙位數的高速成長，鴻海將憑藉領先的自動化製造能力與全球供應鏈網絡，全力支援全球客戶加速AI部署，引領AI浪潮。

展望2026年，劉揚偉說，儘管全球經濟成長預估維持3%的溫和水準，但AI基礎設施支出預期將保持雙位數的高速成長，挑戰總會存在，但鴻海的腳步從不停歇，將持續推進「3+3+3」轉型策略，深化技術布局，並引領AI基礎建設，共創長期價值。

在AI基礎設施領域，他強調，鴻海提供從關鍵零組件、模組設計、液冷散熱技術到整機與機櫃整合（Server/Rack）的完整解決方案。集團每年投入逾1,000億元於研發（約占營收 1.5%–2%），聚焦AI高效能散熱、智慧製造自動化及電動車關鍵模組，以深厚的工程底蘊支撐算力時代的龐大需求。同時，在「3+3+3」策略指引下，數位健康、半導體與低軌衛星等新興事業亦穩步推進，持續形塑多元成長曲線。

針對半導體晶片、高速連接器與精密機構件等關鍵原料，鴻海則透過策略合作與多元供應來源布局，持續強化供應鏈韌性並嚴謹控管相關風險。面對匯率波動與全球政經環境的不確定性，鴻海亦持續完善財務避險機制並優化產能配置，以提升整體營運韌性，確保在不同市場情境下，仍能維持營運效率與穩健獲利。

鴻海 劉揚偉

延伸閱讀

AI需求爆發 科技電信事業三大引擎驅動 台灣大宣示進入黃金十年

緯創：打造未來10年成長引擎 強化全球製造彈性

致股東報告書 台灣大拓展 AI、5G 應用

致股東報告書 中華電推動永續商機

相關新聞

美科技封鎖陸廠 禁晶片設備商供貨華虹

兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家晶片設備公司，暫停向中國大陸第二大晶片製造商華虹半導體供貨，這也是美方遏制中國發展先進晶片採取的最新行動。半導體設備業者分析，此舉將延緩中國七奈米擴產腳步，使原

白宮再出手打紅鏈…美盯華虹 成熟製程台廠樂了

美國打壓半導體紅鏈再出招，這次傳鎖定中國大陸晶圓代工二哥華虹。路透報導，美國商務部已下令以全球半導體設備龍頭應用材料為首的多家美系設備廠，暫停供應華虹機台。

鴻海：支援全球客戶部署AI

鴻海將於5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在致股東營運報告書中表示，今年人工智慧（AI）基礎設施支出，預期將保持雙位數的高速成長，鴻海將憑藉領先的自動化製造能力與全球供應鏈網絡，全力支援全球客戶加速A

緯創四路出擊 營運上攻

代工大廠緯創最新營運報告書出爐，董事長林憲銘指出，緯創將會以打造未來十年關鍵成長引擎、強化全球製造彈性與區域化布局、健全企業體質提升競爭力、推進低碳轉型與永續競爭力等四大策略推動公司持續向上成長。

鴻海3.2T矽光子技術已就位 CPO商轉元年將面臨10大課題

鴻海半導體研究所所長郭浩中29日出席2026 MIC FORUM Spring《智動新序》研討會針對矽光子趨勢發表演說，他表示，鴻海（2317）矽光子產品已經能做到3.2T傳輸量，但隨InP產能缺貨問

白宮再出手打紅鏈 IC廠：牽動AI生態鏈

中國大陸晶圓代工二哥華虹傳遭川普政府盯上，後續恐無法順利取得美商設備機台，台灣IC設計廠緊盯後續發展。有IC設計業者分析，美方這次出手，雖然看來是瞄準成熟製程領域，但其實整體AI應用硬體建設有很多元件

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。