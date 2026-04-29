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先進製程、先進封裝助攻 竹科今年營收將挑戰1.8兆元歷史新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科管理局長胡世民。記者李珣瑛／攝影
竹科管理局長胡世民。記者李珣瑛／攝影

竹科管理局長胡世民29日表示，台積電（2330）位於竹科寶山二期的晶圓20廠共規劃四座廠，已有兩座廠房投產2奈米製程；第3廠正進行無塵室安裝，預計第4季開始投產。加上矽品、力成（6239）等多家廠在竹科投資先進封裝，下半年可望開始陸續推動竹科營收成長，綜此可望推升竹科今年下半年景氣達高峰，估2026年營收可望上看1.8兆的新高，年增5.8%。

竹科管理局29日召開記者會，邀請區內廠商起而行綠能及勵瑞科技說明目前營運概況與未來展望。胡世民受訪指出，很多廠商在竹科投資先進封裝，下半年可望開始陸續推動竹科營收成長。台積電晶圓20廠計畫設置4座廠，二座已投產；第3廠進行無塵室安裝作業，規劃今年第4季投產。

他表示，經與IC設計及半導體封測業者討論，下半年景氣可望逐步邁向高峰。預期2026年竹科營收可創新高1.8兆元目標，年增5.8%。

另外，竹科X基地第2、3期廠房工程，按照進度興建。第1期廠房共51個單元，已經核配45個單元。仍然有IC設計和設備業者提出申請，包含國際型廠商，營運計畫提送審查中，不方便透露個別廠商資訊。

胡世民說，今天台大醫院新天舉行生醫園區的研究大樓上梁典禮，感謝台大團隊進駐，讓生醫園區產業得以產學互動。28日已核配新竹生醫園區第2及第3大樓廠房，只剩5個單位。考量到申請等候標準廠房的廠商眾多，科管局已向行政院爭取興建第4棟生技大樓。

在新園區開發方面，胡世民表示，龍潭擴建計畫可行性研究已於3月中旬通過國科會審核，預計5月提報建設計畫，待審議通過將報行政院。相關環評作業也同步推進，並與桃園市政府保持密切合作，加速開發時程，以滿足半導體與高科技產業長期用地需求。

台積電 營收 竹科

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