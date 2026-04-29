精誠旗下智慧資安攜手 CHELPIS開拓量子資安商機

精誠集團旗下專業資安服務公司智慧資安科技（uniXecure），與全球後量子加密技術（Post-Quantum Cryptography, PQC）資安供應商「CHELPIS（池安量子資安）」，29日正式宣布簽署戰略合作協議。

雙方將透過技術對接與通路合作，共同開啟臺灣產業的「量子韌性（Quantum-Resilience）元年」，聯手構築臺灣國家級數位防衛體系，導入CHELPIS 領先全球的 NIST（美國國家標準暨技術研究院）認證技術，守護金融、製造、政府、國防與關鍵基礎設施的數位主權。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，隨著生成式 AI 與量子計算技術的飛速演進，全球資安威脅已演變成一場「算力」與「智能」的軍備競賽，也是維護國家數位主權與企業商業機密的關鍵防線。

CHELPIS 創辦人暨董事長池明洋表示，CHELPIS 是國際後量子資安權威，是 NIST、MITRE 後量子聯盟、Linux Foudation 的全球重要戰略夥伴。我們擁有具備完整美國 NIST 技術認證的後量子密碼產品，協助客戶建立完整的量子安全遷移框架。

企業若未能及早因應，將面臨既有加密機制失效與資料外洩的潛在風險。智慧資安科技與池安量子資安的合作將協助企業以可控、可量化的方式完成轉型，從盤點、評估到部署，建立完整的防護能力，確保企業有能力因應未來量子電腦強大運算能力帶來的資安終極威脅。

隨著量子運算發展加速，現行 RSA 與 ECC 加密面臨破解風險，「先竊取、後解密（HNDL）」威脅升溫，各國紛紛將量子資安提升至國家戰略層級，台灣亦積極推動相關政策，使後量子加密（PQC）成為企業接軌國際供應鏈的關鍵門檻。雙方此次合作將構築臺灣數位資產的最強盾牌，初期將鎖定擁有大量機敏資料的金融產業進行推廣，協助客戶守護國人資產安全。