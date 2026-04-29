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勵瑞拚取得FDA認證 期許在乳房MRI醫療設備扮演要角

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勵瑞董事長林育業（左二）今日帶領經營團隊，說明未來願景。目前正力拚取得FDA認證，期許在乳房MRI醫療設備扮演要角瑞拚FDA認證。記者簡永祥／攝影
勵瑞董事長林育業（左二）今日帶領經營團隊，說明未來願景。目前正力拚取得FDA認證，期許在乳房MRI醫療設備扮演要角瑞拚FDA認證。記者簡永祥／攝影

帆宣及總經理林育業投資勵威電子轉投資的勵瑞科技今日首度應竹科管理局邀請說明公司營運及未來策略布局。勵威目前雖由勵威與美商Aurora (Aurora Imaging Technology)合資成立，主要投入乳房核磁共振（MRI）設備的研發與製造。目前身勵瑞董事長的林育業表示，勵瑞已獲得進駐新竹生醫園區，並切入乳房專用MRI模組及整機組裝，正準備申請取得美國FDA認證，未來重心會聚焦台灣及東南亞等非中市場，期待在關鍵醫療設備扮演重要角色。

勵瑞經營團隊簡報時表示，勵瑞目前的產品尚未取得FDA許可，公司仍以模組形式供應為主，雖具備一定營收能力，但無法完全釋放整機產品的市場價值。因此，學勵瑞規劃在取得FDA後，才會進一步推進商業化進程，甚至評估階段性資本運作。公司坦言，在此之前仍需透過增資支撐營運，顯示醫療設備產業在成長初期，資本消耗壓力仍不容忽視。

此外，由於公司目前仍處於持續投入與燒錢階段，營運體質尚未完全穩定，但公司已決定未來製造重心仍將回歸亞洲，無論成本結構或供應鏈效率，皆較美國具備優勢。

勵瑞表示，從市場端來看，乳房MRI雖在精準診斷上具備明顯優勢，但商業推廣仍面臨結構性挑戰。相較傳統乳房X光（mammography）或超音波檢查，MRI成本顯著較高，使其難以成為普及型篩檢工具。公司觀察，一般民眾對於預防性檢查的支付意願有限，反而是在已出現疑似病灶或確診需求時，才會願意採用高價檢測。

勵瑞強調，乳房MRI市場目前主要集中於「高風險族群」與「確診輔助」兩大應用場景，而非大規模篩檢市場。勵瑞指出，產品最大價值在於精準定位與影像判讀能力，能有效協助後續取樣（biopsy）流程，提高診斷準確度，特別是在癌細胞體積極小、難以辨識的情境下，更能凸顯其臨床價值。

公司進一步說明，傳統影像檢查在某些情況下仍存在誤差與不適感，而MRI則能提供更穩定且精細的影像資訊，對於醫師判斷與後續醫療決策具備高度輔助效果。不過，即便影像技術提升，最終診斷仍須透過組織取樣確認，顯示醫療流程仍需多重驗證。

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