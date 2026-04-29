普鴻攜手矽塔推智慧醫療機產品 率先導入高雄榮民總醫院

為響應衛生福利部「次世代數位醫療平台」轉型及HL7 FHIR醫療資料國際標準化政策，落實資安國造整合應用，資訊服務廠普鴻資訊（6590）29日宣布聯手醫療資訊專家矽塔資訊，正式推出專為醫療體系打造之「FHIR 智慧醫療機系列產品」，並率先導入高雄榮民總醫院。

普鴻表示，因應政府全面推動FHIR標準提升病歷交換效率，醫療互聯互通已成為國安韌性之關鍵。本次推出的「FHIR智慧醫療機」整合普鴻自主研發、台灣製造的硬體安全模組（HSM），符合FIPS 140-2 Level 3認證，更是醫療產業、政府與金融強化核心資料防護的關鍵利器，確保機敏病歷在交換過程中具備金融級防護，展現普鴻對資安國造發展及客戶機敏資料保護的嚴謹承諾。

對於核心發展願景，普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，亦是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商。

矽塔資訊執行長楊宇凡則強調，矽塔資訊深耕FHIR標準化應用多年，是台灣少數連續多年通過國內、國際聯測與落地實證，並堅持落實醫療資料標準化的在地廠商。