快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

普鴻攜手矽塔推智慧醫療機產品 率先導入高雄榮民總醫院

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

為響應衛生福利部「次世代數位醫療平台」轉型及HL7 FHIR醫療資料國際標準化政策，落實資安國造整合應用，資訊服務廠普鴻資訊（6590）29日宣布聯手醫療資訊專家矽塔資訊，正式推出專為醫療體系打造之「FHIR 智慧醫療機系列產品」，並率先導入高雄榮民總醫院。

普鴻表示，因應政府全面推動FHIR標準提升病歷交換效率，醫療互聯互通已成為國安韌性之關鍵。本次推出的「FHIR智慧醫療機」整合普鴻自主研發、台灣製造的硬體安全模組（HSM），符合FIPS 140-2 Level 3認證，更是醫療產業、政府與金融強化核心資料防護的關鍵利器，確保機敏病歷在交換過程中具備金融級防護，展現普鴻對資安國造發展及客戶機敏資料保護的嚴謹承諾。

對於核心發展願景，普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，亦是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商。

矽塔資訊執行長楊宇凡則強調，矽塔資訊深耕FHIR標準化應用多年，是台灣少數連續多年通過國內、國際聯測與落地實證，並堅持落實醫療資料標準化的在地廠商。

國安 醫療資訊 資安 普鴻

延伸閱讀

台南培訓永續醫療管理師 成綠色轉型生力軍

秀傳亞洲微創手術訓練中心二期動土 打造亞洲智慧手術核心基地

華安AI研發傳捷報 子公司源華智醫將登兩大國際指標會議發表成果

APMIC參與台灣首個金融大語言模型專案 推動在地化金融AI基礎建設

相關新聞

竹科：台積電晶圓20廠第3廠安裝無塵室 估第4季投產

晶圓代工廠台積電在竹科寶山二期的晶圓20廠已有2座廠房生產2奈米製程技術，竹科管理局長胡世民今天表示，台積電晶圓20廠規...

美軍彈藥耗盡現隱憂！英媒示警台海若爆發「晶片斷供」 科技發展倒退30年

當全球目光都聚焦在中東荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的動盪時，一篇來自英國《The Spectator》的最新評論發出強烈警告。作者貝內特（Will Bennett）直言，一旦台灣的半

精誠旗下智慧資安攜手 CHELPIS 開拓量子資安商機

精誠集團旗下專業資安服務公司智慧資安科技（uniXecure），與全球後量子加密技術（Post-Quantum Cryptography, PQC）資安供應商「CHELPIS（池安量子資安）」，29日

華碩插旗智慧照護 攜手童綜合醫院打造iCradle整合平台

因應少子化趨勢、精緻照護需求激增，產後護理機構面臨升級挑戰，華碩（2357）29日宣布，與台中童綜合醫院攜手合作，於院方日前開幕的產後護理之家導入「iCradle智慧產後照護平台」，整合品牌官網、行政

資策會 MIC：記憶體供應緊張與高昂價格在短期內不易反轉

資策會產業情報研究所（MIC）《智動新序》研討會，29日聚焦AI運算驅動的晶片與記憶體發展議題。資深產業分析師楊可歆表示，AI應用擴張不只帶動半導體市場規模快速成長，也使需求更集中於先進邏輯、高階記憶

Liminal 攜手台灣大哥大、精誠資訊 搶攻虛擬資產託管商機

新加坡機構級虛擬資產錢包基礎設施平台Liminal Custody29日宣布，與台灣電信龍頭台灣大哥大（3045）達成策略合作，台灣大哥大將取得Liminal在台總代理權，並攜手系統整合大廠精誠資訊（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。