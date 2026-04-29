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遠傳助攻高雄「班班大螢幕」達標 打造5,000間智慧教室

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）電信表示，高雄市校園智慧學習再邁新里程，遠傳電信協助高雄市政府，於今年3月底前完成全市市立國小、國中及高中各級學校的大型觸控螢幕建置，全面打造偏鄉及市區共5,000間智慧教室，透過科技應用縮短數位落差，並逐步導入AI工具，強化學生學習成效。

高雄市長陳其邁日前偕同市議會議長康裕成、立委李昆澤及遠傳企業客戶執行副總曾詩淵，親赴大樹國小及凱旋國小視察智慧教室推動成效。市長與議長更化身「一日同學」，與師生共同體驗大型觸控螢幕，在藝文課程教學上進行創作互動，以及即時互動測驗等豐富應用，展現智慧教室即時回饋與高度互動的教學特色。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，智慧教室不只是硬體升級，而是讓科技成為教學的強力後盾，協助教師更輕鬆地運用科技，讓學生在互動中提升學習動機。「班班大螢幕」只是起步，遠傳依不同學齡階段規劃AI智慧學習方案，持續協助校方推動AI教學轉型，讓科技真正走進每一間教室。

針對各學齡特性，遠傳指出，提出差異化的AI學習應用。國小著重學習啟蒙，運用LLM建立自動評測於Scratch以發展課程教學，透過趣味互動引導學生自然接觸AI；國中則強化理解力與學習歷程，以Edcafe協助教師運用AI互動平台與學習數據分析，更精準掌握學生學習狀況並加強輔導；高中職則導入微軟Copilot，協助師生運用AI提升教與學的效率，引導學生培養自主學習能力與數位素養。

高雄市長陳其邁表示，此次走入校園是希望從學生視角，親身感受智慧教室對教學現場帶來的改變，目前高雄市已完成大型觸控螢幕全面建置，市府亦持續推動載具與AI教學相關政策，除115年度將投入7.76億元購置5.5萬台載具外，未來四年也將投入總額33億的載具與充電車經費，預計118年達成「一生一機」，打造符合數位教學需求的學習場域，加乘AI教學成效。

遠傳強調，長期深耕智慧校園應用，透過專案團隊深入教學現場，持續與校長及教師交流，掌握實際教學需求，讓科技應用更貼近課堂情境。響應高雄市府教育政策方向，遠傳將持續結合AI、5G等數位科技，支援跨校與國際共學，培養學生問題解決與創新能力，攜手推動高雄成為智慧教育與科技人才培育的重要基地。

陳其邁 李昆澤 遠傳 高雄 康裕成

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