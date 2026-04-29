美軍彈藥耗盡現隱憂！英媒示警台海若爆發「晶片斷供」 科技發展倒退30年

當全球目光都聚焦在中東荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的動盪時，一篇來自英國《The Spectator》的最新評論發出強烈警告。作者貝內特（Will Bennett）直言，一旦台灣的半導體產業遭到破壞，對全球造成的衝擊將遠比任何石油危機來得更加毀滅性。

報導指出，台灣海峽僅180公里寬，但這座島嶼上生產的「半導體」資源，比石油更珍貴、更加難以取代。從Nvidia設計的GPU、智慧型手機、人工智慧資料中心，到先進的戰鬥機，這些核心晶片幾乎都來自同一個地方——台灣積體電路製造公司（TSMC）。

作者生動地描述了製造2奈米晶片的極高難度，並強調這些最複雜的微影設備幾乎全集中在台灣。自2020年以來，在台積電股價狂飆680%的帶動下，台股已翻了三倍。然而，這種高度集中也帶來極大隱患。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期就直言，台灣晶片產業的過度集中是「對全球經濟最大的單一威脅」。

不同於石油擁有國際能源署（IEA）的戰略儲備可以釋放，先進晶片「沒有戰略儲備」，也找不到替代供應商。一旦這條供應鏈斷裂，全球可能需要長達十年的時間才能重建，科技發展恐將瞬間倒退回1990年代。

報導更點出美國目前的戰略困境。文中提到，自「伊朗戰爭」爆發以來，美國已發射了超過3000枚戰斧、愛國者等飛彈，這些庫存恐需長達6年才能補齊。美國官員私下承認，在短期內，美國恐怕無法完全執行保衛台灣的應變計畫。

華府預估北京在2027年前採取行動的可能性較低，但必定會在2049年中共建政百年之前出手。然而，作者警告，這個時間窗既寬鬆又危險，北京隨時可能提早行動。

文章分析，北京當局正在從伊朗的行動中記取重要教訓：要癱瘓全球貿易，根本不需要擊沉船隻，只需要「製造不確定性」。

與此同時，中共領導人習近平正積極打造足以應對長期消耗戰的「堡壘經濟」。目前中國掌握了全球69%的玉米、60%的稻米以及51%的小麥儲備；且其能源消耗中，暴露於荷莫茲海峽中斷風險的比例僅占6%。中共官媒甚至自豪地宣稱，中國已端穩了世界的「能源飯碗」。

作者在文末沉重呼籲，西方世界目前正處於「低耗能模式」，不僅彈藥庫存見底，還在為能源安全焦頭爛額；反觀中國，正處於對台採取行動的歷史最強點。各國必須立刻不計代價地建立自主的半導體製造能力，否則當台海真正爆發危機時，全球將付出難以想像的慘痛代價。