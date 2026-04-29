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竹科：台積電晶圓20廠第3廠安裝無塵室 估第4季投產

中央社／ 新竹29日電
竹科管理局長胡世民今天表示，台積電晶圓20廠規劃建置4座廠，第3廠正進行無塵室安裝，預計第4季開始投產。圖／本報資料照片 黃瑜萱
竹科管理局長胡世民今天表示，台積電晶圓20廠規劃建置4座廠，第3廠正進行無塵室安裝，預計第4季開始投產。圖／本報資料照片 黃瑜萱

晶圓代工廠台積電竹科寶山二期的晶圓20廠已有2座廠房生產2奈米製程技術，竹科管理局長胡世民今天表示，台積電晶圓20廠規劃建置4座廠，第3廠正進行無塵室安裝，預計第4季開始投產。

竹科管理局今天召開記者會，邀請區內廠商起而行綠能及勵瑞科技說明目前營運概況與未來展望。胡世民受訪說，台積電在竹科寶山二期的晶圓20廠規劃設置4座廠，其中，第3廠正在進行無塵室安裝，預計今年第4季開始投產。

胡世民表示，有很多廠商在竹科投資先進封裝，下半年可望開始陸續推動竹科營收成長；此外，經與IC設計及半導體封測業者討論，下半年景氣可望逐步邁向高峰。預期2026年竹科營收應可達到新台幣1.8兆元目標，成長約5.8%。

胡世民說，園區正在開發X基地第2、3期廠房興建工程，目前一切按照進度。至於第1期廠房，共計有51個單元，已經核配45個單元，最近仍然陸續有一些IC設計和設備業者提出申請，其中有一些國際廠商，目前營運計畫提送中，仍在審查，不便進一步說明。

至於生醫園區，胡世民表示，今天舉行台大研究大樓上梁典禮，他在會場上特別感謝台大團隊，因為台大進駐使得生醫園區的產業得以相互搭配。

胡世民指出，新竹生醫園區有3棟廠房，28日針對第2棟、第3棟廠房進行核配，目前只剩5個單位，陸續提出申請的廠商非常多，所以持續向行政院積極爭取第4棟生技大樓。

至於用水方面，胡世民說，新竹地區水情由減量供水黃燈變成水情提醒的綠燈，29日下午一直到30日會有一波鋒面來襲，可望挹注用水；園區一方面將加強5%自主節水，同時會配合經濟部水利署整體調度。

起而行綠能董事長簡金品表示，起而行是由和泰集團與士電共同投資的充電樁廠，除台灣市場，將積極拓展海外市場，目前已獲日本物流大廠採用，預期今年營收將挑戰5億元。

勵瑞科技董事長林育業說，勵瑞是由美商Aurora及勵威合資成立，主要投入乳房核磁共振（MRI）設備製造，申請食品藥物管理局（FDA）認證是當前營運重點。

科技 台積電 晶圓代工廠 竹科

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