華碩插旗智慧照護 攜手童綜合醫院打造iCradle整合平台

因應少子化趨勢、精緻照護需求激增，產後護理機構面臨升級挑戰，華碩（2357）29日宣布，與台中童綜合醫院攜手合作，於院方日前開幕的產後護理之家導入「iCradle智慧產後照護平台」，整合品牌官網、行政管理後台與母嬰照護App，協助機構於成立之初建立高效透明的數位化管理模式，開啟華碩正式進軍智慧照護領域的新頁。

童綜合醫院總院長表示，「iCradle讓護理團隊不再被繁瑣的行政作業束縛，以專注於母嬰本身所需；搭配可視化即時資訊，不僅家屬安心，醫病關係也更堅定穩固。」

華碩iCradle透過集中化的雲端管理系統，徹底實現一站式流程對接，從官網預約參觀、房型資訊查詢，到入住後的醫師巡診排程，以及各式服務與備庫存管理，皆可藉此進行高效協作，讓醫療及服務團隊投注更多心力於專業照護，提升整體服務品質。

對於重視資訊透明度的新手父母，iCradle透過專屬App建立資訊橋樑，產婦入住前即可記錄其生理數據，以利團隊掌握健康動態；入住期間，還能隨時透過手機查看寶寶的健康狀態與即時動態影像；如有更換哺乳衣或備品補充等需求，亦可於第一時間通知相關人員，提供無微不至的貼心服務。

華碩iCradle系統架構兼具模組化、跨場域延展能力，未來，除持續以智慧科技呵護新生命，確保更多產婦獲得最及時、溫暖的照顧，並能在日後快速部署應用於長照機構、安養中心等場域，滿足全人健康需求，逐步建構橫跨生命週期的照護科技生態系。