Liminal 攜手台灣大哥大、精誠資訊 搶攻虛擬資產託管商機

新加坡機構級虛擬資產錢包基礎設施平台Liminal Custody29日宣布，與台灣電信龍頭台灣大哥大（3045）達成策略合作，台灣大哥大將取得Liminal在台總代理權，並攜手系統整合大廠精誠資訊（6214），共同推動機構級虛擬資產錢包基礎設施服務，鎖定銀行、虛擬資產服務提供者（VASP）及大型企業客群，搶攻台灣數位資產合規市場商機。

此一合作正值台灣虛擬資產發展關鍵期。隨金融監督管理委員會已核准多家銀行參與虛擬資產託管業務試辦，加上《虛擬資產服務法》立法進程持續推進，市場對於合規託管與安全基礎建設需求快速升溫。業界普遍認為，在監管框架逐步明朗前，能率先建立合規能力的業者，將在未來競爭中取得先機。

本次結盟結合Liminal在區塊鏈與錢包技術的專業，以及台灣大哥大深耕企業市場與金融產業的資源優勢。Liminal提供的錢包基礎設施，採用多方計算（MPC）與硬體安全模組（HSM）架構，並支援客戶自主管理私鑰，同時內建多項符合監管要求的功能，包括國際轉帳規則（Travel Rule）篩查、鏈上交易監控（KYT）、政策導向審批流程及完整稽核紀錄，強化資產安全與治理能力。據統計，Liminal平台累計已處理超過1,200億美元交易量，並取得SOC 2 Type II、ISO 27001與ISO 27701等國際資安認證。

台灣大哥大則持續深化「Telco+Tech」發展策略，從電信本業出發，跨足AI、資安、雲端與數位金融等領域。此次攜手Liminal，象徵其將區塊鏈技術正式納入企業服務版圖，進一步強化在Web3及電信金融領域的布局。精誠資訊則扮演關鍵整合角色，憑藉其長期深耕金融產業的技術經驗與通路優勢，協助將Liminal解決方案無縫導入既有金融系統，降低導入門檻。

三方合作將聚焦台灣市場三大核心需求，包括：建立機構級虛擬資產安全與治理機制、協助銀行與VASP建構符合法規的技術基礎設施，以及支援實體資產代幣化（RWA）與穩定幣支付等新興應用場景。隨著數位資產逐步走向制度化，上述能力將成為金融機構競逐市場的重要關鍵。

Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟表示，台灣正處於虛擬資產發展的重要轉折點，此次與台灣大哥大及精誠資訊合作，有助於加速推動可信賴且合規的錢包基礎設施，讓大型機構能以更安全、可擴展的方式導入虛擬資產服務。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸則指出，台灣具備高度科技普及率與完善法規環境，是亞洲極具潛力的虛擬資產市場之一。面對日益嚴謹的監管趨勢，台灣大哥大已建立專業法遵與顧問團隊，除提供法規諮詢外，也透過教育訓練與沙盒演練，協助企業建立完整的區塊鏈應用能力，打造符合未來監管要求的基礎設施。

此外，本次合作將鎖定多元機構客群，包括持牌銀行、證券業者、擬納入虛擬資產投資策略的上市公司，以及有意升級資安與治理架構的VASP業者。Liminal近年亦積極拓展國際布局，除已進入亞太及中東北非市場外，近期更與瑞士資安公司Securosys合作推出「Liminal HSM Vaults」，結合MPC授權機制與符合FIPS 140-2 Level 3標準的硬體安全模組。