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台灣大總座林之晨：迎接黃金十年 企業事業群衝千億營收

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大總經理林之晨（左一）率經營團隊宣布，台灣大「科技電信航母」已全面就緒，準備迎接下一波由企業升級需求所帶動的爆發性成長。台灣大／提供
台灣大哥大總經理林之晨（左一）率經營團隊宣布，台灣大「科技電信航母」已全面就緒，準備迎接下一波由企業升級需求所帶動的爆發性成長。台灣大／提供

台灣大哥大（3045）總經理林之晨表示，在AI驅動下，Telco（電信本業）、Telco+（企業事業）、Telco+Tech（科技電信事業）三大引擎將加速成長，台灣大開啟黃金十年，隨著 AI 加速重塑產業格局，台灣大「科技電信航母」已全面就緒，準備迎接下一波由企業升級需求所帶動的爆發性成長。

台灣大去年每股純益4.77元，創七年新高，董事會通過發放每股現金股利4.8元，創2019年以來新高，年增7%；現金殖利率約4.5%，為電信業之冠，今年第1季每股純益1.37元，為電信每股獲利王。

林之晨表示，Telco電信本業行動服務營收年增2%，形成穩固營運基石；Telco+企業事業營收強勁年增26%，從階段性成長邁向結構性增長；Telco+Tech 科技電信事業中，不含momo的新科技電信事業營收年增12%，三大引擎協同驅動下，帶動整體營運規模與價值結構升級，台灣大正式進入黃金10年，加速朝區域級科技電信公司邁進。

林之晨表示，台灣大持續運用 Telco（電信本業）、Telco+（企業事業）、Telco+Tech（科技電信事業）三大引擎，打造以生態系為核心的整體作戰編制，並串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域的市場覆蓋與協同效應。

同時藉由台灣大虛擬資產交易所TWEX、電信金融及品牌電商等主力發展中的新科技事業，林之晨指出，將用戶、通路與數據能力轉化為可規模化的新營收來源，為台灣大迎向下一個黃金10年，打造更強勁的成長動能。

未來台灣大更積極布局企業服務事業群，林之晨更定下2030年貢獻營收要突破千億水準。台灣大日前預估2026年營收可望成長5%至7%。法人推估，台灣大2026年營收可望達2,087億元至2,126.7億元，再次以突破2,000億元大關為目標。

林之晨表示，看好三大事業群持續快速成長，合併營收有機會在2030年來的3,500億元及4,000億元，科技事業（含momo）占比約一半，企業事業群占比約二到三成。

董事會 林之晨 台灣大哥大

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