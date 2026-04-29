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竹科產值上看1.8兆新高 下半年景氣升溫、擴廠與生醫布局同步加速

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局局長胡世民表示，新竹科學園區正進入新一輪成長循環，隨著產值創高、廠房供不應求，以及生醫與新園區同步擴張，台灣科技產業聚落效應持續強化，亦為全球半導體供應鏈提供穩定支撐。記者簡永祥／攝影
竹科管理局局長胡世民表示，新竹科學園區正進入新一輪成長循環，隨著產值創高、廠房供不應求，以及生醫與新園區同步擴張，台灣科技產業聚落效應持續強化，亦為全球半導體供應鏈提供穩定支撐。記者簡永祥／攝影

竹科學園區管理局局長胡世民今日在每月例行記者會受訪表示，在AI、高效能運算（HPC）與先進製程需求持續推升下，新竹科學園區今年營運動能持續強勁，去年竹科產值達1.7兆元，原預估今年年成長5.81%，以目前掌握情況來看，今年全年產值「1.8兆元目標可望輕鬆達標」，顯示半導體與相關供應鏈需求仍處高檔水準。

展望今年全年景氣，胡世民表示，近期已與IC設計、晶圓製造及封測業者進行盤點，多數廠商對後市維持審慎樂觀態度。整體而言，今年下半年景氣可望優於上半年，產業動能將「逐步邁向高峰」。不過，國際政經變數仍存在，包括地緣政治與供應鏈重組等因素，仍可能對需求節奏帶來干擾，但廠商普遍掌握度高，具備因應能力。

在產業擴張方面，園區持續推進廠房開發與招商布局。其中，X園區二、三期廠房工程進度穩定推進，第一棟廠房51個單元中，已有45個完成分配，顯示需求熱絡。近期亦有IC設計與半導體設備業者陸續提出進駐申請，部分國際廠商也已送件審查中，顯示台灣半導體聚落對全球企業仍具高度吸引力。

除半導體外，生醫產業同樣快速成長。位於新竹生醫園區的台大研究大樓今日舉行上梁後，產學合作效益逐步顯現。胡世民指出，目前生醫園區內三棟廠房幾近滿租，僅剩少數單位，申請進駐企業持續增加。為因應需求，已向行政院爭取興建第四棟生醫大樓，目標今年核定、明年動工，進一步擴大生醫產業量能。

在新園區開發方面，龍潭擴建計畫已有進展。胡世民說，此案可行性研究已於3月中旬通過國科會審核，預計5月提報建設計畫，後續將送行政院審議。相關環評作業亦同步推進，並與桃園市政府保持密切合作，加速開發時程，以滿足半導體與高科技產業長期用地需求。

針對外界關注的水電供應，胡世民強調，目前新竹地區水情已由減量供水「黃燈」轉為正常「綠燈」，顯示供水壓力暫時緩解。園區仍持續推動自主節水措施，並配合經濟部水利署整體調度，以確保產業穩定運作。

半導體 新竹 竹科

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